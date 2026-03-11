Τρία εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές πηγές. Στο ένα από αυτά ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μέλη του πληρώματος να αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν.

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, όπως αναφέρουν ναυτιλιακές πηγές. Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς το σημείο θεωρείται κομβικό για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε και πως δεν σημειώθηκε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Νωρίτερα, το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίσης επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες, ένα τρίτο φορτηγό πλοίο επλήγη σε απόσταση περίπου 50 μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard. Το πλήρωμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ασφαλές.