Το αργό πετρέλαιο μπρεντ σημείωνε υποχώρηση σήμερα καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) πρότεινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του λόγω πιθανών διαταραχών εφοδιασμού από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν στα 87 δολάρια το βαρέλι με υποχώρηση 1%. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματευόταν στα 83,1 δολάρια το βαρέλι.

Αφού εκτοξεύτηκε προς τα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, το πετρέλαιο υποχώρησε στη συνέχεια αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να άρει τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο και να ζητήσει από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού από όπου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου. Όμως οι αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από συνεχείς διακυμάνσεις και αβεβαιότητα με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται και από φόβους για ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.

Οι άλλες αγορές

Ο χρυσός κατέγραφε μικρή άνοδο 0,5% στα 5.200 δολάρια ενώ ανοδικά κινήθηκαν τα χρηματιστήρια στην Ασία. Αμετάβλητη παρέμενε η ισοτιμία ευρώ και δολαρίου με την ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος να διαμορφώνεται σε 1,16 δολάρια. Το Bitcoinπαρέμενε στα επίπεδα των 70.000 δολαρίων.

Η προτεινόμενη χρήση αποθεμάτων από τον IEA θα ξεπεράσει τα 182 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν ρίξει στην αγορά οι χώρες το 2022, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανέφεραν πηγές της Wall Street Journal.

Μια απελευθέρωση αποθεμάτων αυτού του μεγέθους θα αντιστάθμιζε 12 ημέρες προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, σημείωναν αναλυτές της Goldman Sachs σε έκθεσή τους.

Ανεβάζουν τιμές οι αεροπορικές

Την ίδια στιγμή όμως οι επιπτώσεις από τις αναταραχές στις τιμές των καυσίμων έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορους κλάδους όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Οι τιμές στα αεροπορικά καύσιμα είχαν φτάσει από τα 90 δολάρια στα 200 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου.

Ήδη στην Ασία αερομεταφορείς άρχισαν να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και κατάρτιζαν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Στοιχεία του Bloomber έδειχναν ότι αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας έχουν αυξήσει τις τιμές στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων κατά 15% και εξετάζουν περαιτέρω αυξήσεις. Στο Βιετνάμ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούσαν ότι τα αεροπορικά εισιτήρια θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 70%, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα. Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει από τις 12 Μαρτίου τις χρεώσεις που σχετίζονται με καύσιμα σε σειρά δρομολογίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες στην ήπειρο επηρεάζονταν πιο άμεσα από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου σε σύγκριση με ανταγωνιστές στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, γεγονός που τις καθιστούσε πιο ευάλωτες σε απροσδόκητες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έδειχναν τα ίδια στοιχεία. Οι ανησυχίες για τις εξελίξεις ώθησαν ειδικά αεροπορικές χαμηλού κόστους της Νοτιοανατολικής Ασίας να εξετάσουν σενάρια καθήλωσης αεροσκαφών λόγω καυσίμων ή μείωσης ζήτησης για εισιτήρια ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ανησυχίες υπάρχουν όμως και σε άλλες ηπείρους. Αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως θα μπορούσαν να αναγκαστούν να καθηλώσουν χιλιάδες αεροπλάνα λόγω του πολέμου, με τις πιο ευάλωτες οικονομικές από αυτές να φτάνουν σε σημείο ακόμη και να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, ανέφερε σε ανάλυσή της η Deutsche Bank.