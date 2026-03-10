Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αρχική δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ η οποία τελικά… διαγράφηκε από τα social media. Η δήλωσή του αυτή ωστόσο ήταν μια «ανάσα» για τις αγορές πετρελαίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συνοδεία πραγματοποιήθηκε με στόχο «να διασφαλιστεί η συνέχιση της ροής πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές». Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε αρχικά έντονο ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ο Κρις Ράιτ κατέβασε την ανάρτησή του, η οποία είχε ήδη επηρεάσει προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας πτώση της τάξης του 15%.

Η ανάρτηση του Ράιτ που διαγράφηκε χωρίς εξηγήσεις

«Ο αμερικανικός ναυτικός στόλος συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση της ροής πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές», έγραψε ο Wright στην ανάρτηση, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «διατηρεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενέργειας κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν».

Η ανάρτηση που διαγράφηκε αργότερα χωρίς δημόσια εξήγηση.

Έπεσαν οι αγορές πετρελαίου 15%

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατά περίπου 15% μετά την είδηση, με το Brent να πέφτει στα 84 δολάρια το βαρέλι, μετά από μια σύντομη άνοδο πάνω από τα 120 δολάρια την προηγούμενη μέρα. Το αμερικανικό πετρέλαιο έπεσε επίσης, εξαλείφοντας μεγάλο μέρος των κερδών της Δευτέρας.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,5% στις απογευματινές συναλλαγές, ενώ ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 325 μονάδες, καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν με προσοχή αυτό που οι αγορές ερμήνευσαν ως την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση της ναυτιλίας μέσω της παραλυμένης θαλάσσιας οδού.

Ανακούφιση στις αγορές έφερε και η δήλωση Τραμπ

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα «τελειώσει σύντομα» ήταν επίσης πολύ σημαντικές καθώς όπως φάνηκε έφερε παγκόσμια ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου δείχνει να υποχωρεί και τα χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έγιναν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Όπως ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει, καθώς η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον πολεμικό ναυτικό, αεροπορία ή τηλεπικοινωνίες. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank, «καθησύχασαν τους φόβους για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ικανό να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ» – μια κατάσταση που συνδυάζει υψηλό πληθωρισμό με αναιμική ανάπτυξη.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψαν τον φόβο για παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και λειτούργησαν ως καταλύτης για κύμα ρευστοποιήσεων στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον στις μετοχές.

Νωρίτερα η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 11,21%, στα 87,866 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώρθηκε στα 84,161 δολάρια, σημειώνοντας πτώση -11%.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF – που αποτελεί την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς – καταγράφει πτώση 12,93%, στα 49,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Άνοδος στα διεθνή και ελληνικά χρηματιστήρια

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους Αμερικανούς, με τη Wall Street να παραμένει συγκρατημένη στο άνοιγμα. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεπερνά τις 48.000 μονάδες με άνοδο 0,80%, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,57% και ο Nasdaq κατά 0,75%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 1,88%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 1,59%, ο γερμανικός DAX 2,39% και ο γαλλικός CAC 1,79%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 2,67%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 3,05%.

Ανοδική ήταν και η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν σημειώνοντας άνοδο 5,9%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,62%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου των ΗΠΑ. Η Καρολάιν Λεβίτ τόνισε ότι οι ΗΠΑ «εγγυώνται ασφαλή ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ»