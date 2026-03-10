Έξι πολίτες έχασαν τη ζωή τους και 37 τραυματίστηκαν από ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Ο Μπογκομάζ ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και την αποκατάσταση των υποδομών.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Όπως εξήγησε, η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.