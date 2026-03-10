Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική στρατηγική ως προς τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Άντρεας Κρίεγκ, αναπληρωτή καθηγητή Σπουδών Ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου.

Όπως δήλωσε ο Κρίεγκ, για τις ΗΠΑ υπάρχουν «μειούμενες αποδόσεις… κάθε μέρα που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος», ενώ το Ισραήλ δείχνει μεγαλύτερη «θέληση» να παρατείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «ο Τραμπ θα είναι εκείνος που κάποια στιγμή θα βάλει τέλος στην κατάσταση. Και φαίνεται αρκετά πρόθυμος να φτάσει σε αυτό το σημείο», τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις.

Πρόσθεσε ακόμη πως «οι Ισραηλινοί ίσως να μην είναι ικανοποιημένοι με αυτό… Δεν θα πουν “αποστολή εξετελέσθη”, καθώς μπορούν να συνεχίσουν για αρκετό καιρό ακόμη».

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τελικά το Ισραήλ θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί με «ό,τι πουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Επαφές και συντονισμός για τον πόλεμο στο Ιράν

Η πρόθεση των ΗΠΑ να περάσουν σε ένα άλλο στάδιο του πολέμου, διαφάνηκε και από τα όσα είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, στο CNBC.

Είπε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τον συντονισμό σχετικά με τα σχέδια για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Γουίτκοφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, λέγοντας «ας δούμε αν οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει σχεδόν πλήρως τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Αναφέρθηκε επίσης στη διάψευση της Ρωσίας ότι μοιράστηκε πληροφορίες για αμερικανικά στρατιωτικά μέσα με το Ιράν, επισημαίνοντας πως η διάψευση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν

Ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί διακαώς το τέλος του πολέμου και σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν. Ο ηγέτης της Ρωσίας «επιβεβαίωσε τη σταθερή του θέση υπέρ της ταχύτερης δυνατής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και της επίλυσής της μέσω πολιτικών μέσων».

Όμως και οι αγορές αρχίζουν να αποσταθεροποιούνται, αφενός από τις επιθέσεις σε χώρους διυλιστηρίων και αποθηκών, κυρίως όμως από την εμπλοκή με τα Στενά του Ορμούζ.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας

Την Τρίτη, η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχίσει να διαταράσσει τις ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου όσο παρατείνεται η διακοπή, και τόσο πιο δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σε δηλώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Τέτοια κρίση δεν ξαναπεράσαμε

«Αν και έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται σε χαμηλό πενταετίας.

Με περιορισμένες δυνατότητες εξαγωγής και γεμάτες δεξαμενές αποθήκευσης, οι παραγωγοί πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, έχουν μειώσει την παραγωγή.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την πλήρη επαναφορά της όταν αποκατασταθεί η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.