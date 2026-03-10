Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν και πως θα συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που βρίσκονται ήδη στην 11η ημέρα τους.
«Θα διαβουλευτούμε με τους Αμερικανούς φίλους μας όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», ανέφερε ο Σάαρ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ, αποφεύγοντας να προσδιορίσει πότε θα μπορούσε να λήξει η σύγκρουση.
