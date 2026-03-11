Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται ιστορικής κλίμακας αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να ανακοπεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το βράδυ της Τρίτης.

Η πρόταση προβλέπει αποδέσμευση ποσοτήτων μεγαλύτερων από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν ήδη διοχετευθεί στην αγορά το 2022 από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ, μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, όπως ανέφερε η αμερικανική οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη καλά ενημερωμένες πηγές.

Η ιδέα συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ στο Παρίσι, ενώ η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Παράλληλα, οι ηγέτες των χωρών της G7 θα πραγματοποιήσουν σήμερα βιντεοδιάσκεψη για να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι στις αρχές της εβδομάδας.