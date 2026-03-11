Ένα πλοίο επλήγη σήμερα από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά στο σκάφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, που έπλεε σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και «ζήτησε βοήθεια, ενώ το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», ανέφερε η ίδια υπηρεσία.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Ορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).