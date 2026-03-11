Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.
در تماس با روسای دولتهای روسیه و پاکستان ضمن اعلام التزام جمهوری اسلامی به صلح و آرامش در منطقه، تاکید کردم تنها راه پایان جنگی که با آتشافروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شده پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بینالمللی به عدم تجاوز مجدد آنان است. https://t.co/T48UzJf3M6
