Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα