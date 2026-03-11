Το Ιράν φέρεται να έχει ποντίσει περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ,σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιπλέξει το άνοιγμα του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). […]