Νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ επιβεβαιώνει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προηγείται με 14,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.

Η έρευνα δείχνει ότι η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει περάσει στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης διαμορφώνουν εικόνα επτακομματικής Βουλής, αναδεικνύοντας τις τάσεις που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

