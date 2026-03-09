Όπως αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 32,7% στην εκτίμηση ψήφου με ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13,2%, ενώ δεν υπάρχει άλλο κόμμα με διψήφιο νούμερο.

Όσον αφορά τα ενδεχόμενα νέα κόμματα από τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά τα ποσοστά δείχνουν πως κινούνται χαμηλά.

Την ίδια στιγμή μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών αναφορικά με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία.

Για τον πόλεμο στο Ιράν οι πολίτες ανησυχούν σοβαρά σε ποσοστό άνω του 85%, ενώ συμφωνούν με την αποστολή μαχητικών και φρεγατών από την Ελλάδα στα Κύπρο.

Τέλος η επόμενη ψήφος των ερωτηθέντων θα αφορά για κυβέρνηση σταθερότητας κατά πρώτο λόγο και μετά διαμαρτυρίας.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 32,7%

ΠΑΣΟΚ 13,2%

Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

Ελληνική Λύση 9,2%

ΚΚΕ 7,8%

Φωνή Λογικής 4,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

ΜέΡΑ25 2,9%

Νίκη 1,9%

Δημοκράτες 1,7%

Σπαρτιάτες 1,5%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο 8,8%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 26,6%

ΠΑΣΟΚ 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας 7,8%

Ελληνική Λύση 7,5%

ΚΚΕ 6,4%

Φωνή Λογικής 4%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νίκη 1,6%

Δημοκράτες 1,4%

Σπαρτιάτες 1,3%

Νέα Αριστερά 0,8%

Άλλο 7,2%

Αναποφάσιστοι 18,6%

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ προηγείται με 61,1% και ακολουθεί ο ….άλλος με 7,3% και το ΠΑΣΟΚ με 3,3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σε ποσοστό 31,4% και ακολουθεί ο κανένας με 29,5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8%. Να σημειωθεί πως το άλλος έχει ποσοστό 7,8%.

Για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τρίτη θητεία το 56,6% το θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό και το 39,4% λίγο/καθόλου πιθανό.

Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα Τσίπρα το 71,4% λέει καθόλου, το 10,5% λίγο, το 7,8% αρκετά και το 7% πολύ.

Για ψήφο σε ένα κόμμα Καρυστιανού το 59,5% λέει καθόλου, το 14,4% λίγο, το 12,1% αρκετά και ένα 9,2% πολύ.

Για ένα νέο κόμμα Σαμαρά το 75,2% λέει πως θα ήταν απίθανο να το ψηφίσει, ένα 11,8% λίγο, ένα 7% αρκετά και ένα 3% πολύ.

Στις επόμενες εκλογές το 55,1% θα ψηφίσει για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ενώ το 34,1% για διαμαρτυρία.

Για το τι κυβέρνηση προτιμούν να προκύψει το 46,4% λέει κυβέρνηση συνεργασίας ενώ το 45,4% αυτοδύναμη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός σε ποσοστό 49,6% και η οικονομία σε ποσοστό 35,1%.

Το 85,4% των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ή αρκετά για την σύρραξη στο Ιράν ενώ ένα 13,7% λέει λίγο ή καθόλου.

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή μαχητικών και φρεγατών στην Κύπρο ενώ ένα 22,7% διαφωνεί.

Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο και το πόσο σημαντικές είναι για την γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας το 56,4% δηλώνει πολύ/αρκετά και το 35,2% λίγο/καθόλου.

Για τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης το 71,9% λέει συμφωνώ και το 23,4% διαφωνώ.

Για το αν οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα το 73,5% λέει ναι και το 19,5% όχι.