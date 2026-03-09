Όπως αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 32,7% στην εκτίμηση ψήφου με ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13,2%, ενώ δεν υπάρχει άλλο κόμμα με διψήφιο νούμερο.
Την ίδια στιγμή μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών αναφορικά με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία.
Τέλος η επόμενη ψήφος των ερωτηθέντων θα αφορά για κυβέρνηση σταθερότητας κατά πρώτο λόγο και μετά διαμαρτυρίας.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:
- ΝΔ 32,7%
- ΠΑΣΟΚ 13,2%
- Πλεύση Ελευθερίας 9,6%
- Ελληνική Λύση 9,2%
- ΚΚΕ 7,8%
- Φωνή Λογικής 4,9%
- ΣΥΡΙΖΑ 4,7%
- ΜέΡΑ25 2,9%
- Νίκη 1,9%
- Δημοκράτες 1,7%
- Σπαρτιάτες 1,5%
- Νέα Αριστερά 1%
- Άλλο 8,8%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:
- ΝΔ 26,6%
- ΠΑΣΟΚ 10,7%
- Πλεύση Ελευθερίας 7,8%
- Ελληνική Λύση 7,5%
- ΚΚΕ 6,4%
- Φωνή Λογικής 4%
- ΣΥΡΙΖΑ 3,9%
- ΜέΡΑ25 2,4%
- Νίκη 1,6%
- Δημοκράτες 1,4%
- Σπαρτιάτες 1,3%
- Νέα Αριστερά 0,8%
- Άλλο 7,2%
- Αναποφάσιστοι 18,6%
Στην παράσταση νίκης η ΝΔ προηγείται με 61,1% και ακολουθεί ο ….άλλος με 7,3% και το ΠΑΣΟΚ με 3,3%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σε ποσοστό 31,4% και ακολουθεί ο κανένας με 29,5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8%. Να σημειωθεί πως το άλλος έχει ποσοστό 7,8%.
Για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τρίτη θητεία το 56,6% το θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό και το 39,4% λίγο/καθόλου πιθανό.
Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα Τσίπρα το 71,4% λέει καθόλου, το 10,5% λίγο, το 7,8% αρκετά και το 7% πολύ.
Για ψήφο σε ένα κόμμα Καρυστιανού το 59,5% λέει καθόλου, το 14,4% λίγο, το 12,1% αρκετά και ένα 9,2% πολύ.
Για ένα νέο κόμμα Σαμαρά το 75,2% λέει πως θα ήταν απίθανο να το ψηφίσει, ένα 11,8% λίγο, ένα 7% αρκετά και ένα 3% πολύ.
Στις επόμενες εκλογές το 55,1% θα ψηφίσει για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ενώ το 34,1% για διαμαρτυρία.
Για το τι κυβέρνηση προτιμούν να προκύψει το 46,4% λέει κυβέρνηση συνεργασίας ενώ το 45,4% αυτοδύναμη.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός σε ποσοστό 49,6% και η οικονομία σε ποσοστό 35,1%.
Το 85,4% των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ή αρκετά για την σύρραξη στο Ιράν ενώ ένα 13,7% λέει λίγο ή καθόλου.
Το 73% συμφωνεί με την αποστολή μαχητικών και φρεγατών στην Κύπρο ενώ ένα 22,7% διαφωνεί.
Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο και το πόσο σημαντικές είναι για την γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας το 56,4% δηλώνει πολύ/αρκετά και το 35,2% λίγο/καθόλου.
Για τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης το 71,9% λέει συμφωνώ και το 23,4% διαφωνώ.
Για το αν οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα το 73,5% λέει ναι και το 19,5% όχι.