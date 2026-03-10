Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολίτες εκφράζουν σαφή αποδοκιμασία για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση, ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς παραμένει έντονη.

Η ίδια δημοσκόπηση αναδεικνύει ως πιο επιτυχημένους υπουργούς τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αίσθημα συγκάλυψης και έλλειψη εμπιστοσύνης

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, από 67% έως 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη διαρκή δυσπιστία της κοινής γνώμης απέναντι στους χειρισμούς της Πολιτείας.

Παράλληλα, το 73% των πολιτών δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ατιμωρησίας.

Απογοήτευση από το κυβερνητικό έργο

Σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης αποτελεί και η στάση απέναντι στον πρωθυπουργό. Οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τη φθορά της κυβερνητικής εικόνας μετά τα γεγονότα των Τεμπών.

Ωστόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπουν κάποιον που θα κατάφερνε καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.