Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 25,1% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε μονοψήφια ποσοστά.

Αναφορικά με τις νέες πολιτικές κινήσεις που προέρχονται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση καταγράφει πτώση στη θετική αποδοχή τους σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Παράλληλα, οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Το 50% δηλώνει ότι κανένα από τα σημερινά κόμματα δεν τους εκφράζει, στοιχείο που αναδεικνύει το κλίμα δυσπιστίας.

Η πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την Alco

ΝΔ 25,1%

ΠΑΣΟΚ 10,8%

Ελληνική Λύση 8,7%

ΚΚΕ 7,4%

Πλεύση Ελευθερίας 7,2%

ΣΥΡΙΖΑ 4,2%

ΜέΡΑ25 3,1%

Φωνή Λογικής 2,7%

Νίκη 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 7,5%

Αναποφάσιστοι 18,9%

Διάθεση για στήριξη νέων κομμάτων

Πολύ 10%

Αρκετά 19%

Λίγο 19%

Καθόλου 40%

ΔΓ/ΔΑ 12%

Αξιολόγηση για τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καρυστιανού

Αισθήματα για προοπτική νέου κόμματος από Τσίπρα:

Θετικά 16%

Αδιάφορα 39%

Αρνητικά 43%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Για τη Μαρία Καρυστιανού:

Θετικά 22%

Αδιάφορα 37%

Αρνητικά 35%

ΔΓ/ΔΑ 6%

Απογοήτευση από τα υπάρχοντα κόμματα

Στην ερώτηση αν υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που να εκφράζει τους πολίτες σε σημαντικό βαθμό, το 45% απάντησε «ναι», ενώ το 50% «όχι». Το 5% δήλωσε ΔΓ/ΔΑ.

Αντίληψη για δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή

Το 68% θεωρεί ότι για να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση χρειάζεται πολιτική αλλαγή, έναντι 22% που διαφωνεί. ΔΓ/ΔΑ απάντησε το 10%.

Υποκλοπές και ακρίβεια

Σχετικά με την καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, ενώ το 17% απάντησε «μάλλον ναι». Το 8% θεωρεί πως «όχι» και το 6% «μάλλον όχι». ΔΓ/ΔΑ 19%.

Όσον αφορά την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, το 67% απαντά ότι δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, ενώ το 17% λέει «μάλλον όχι». Μόλις το 7% εκτιμά ότι έχει μειωθεί, με 2% να μην απαντά.