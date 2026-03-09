Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.
Συγκεκριμένα, η έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 25,1% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε μονοψήφια ποσοστά.
Αναφορικά με τις νέες πολιτικές κινήσεις που προέρχονται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση καταγράφει πτώση στη θετική αποδοχή τους σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
Παράλληλα, οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Το 50% δηλώνει ότι κανένα από τα σημερινά κόμματα δεν τους εκφράζει, στοιχείο που αναδεικνύει το κλίμα δυσπιστίας.
Η πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την Alco
ΝΔ 25,1%
ΠΑΣΟΚ 10,8%
Ελληνική Λύση 8,7%
ΚΚΕ 7,4%
Πλεύση Ελευθερίας 7,2%
ΣΥΡΙΖΑ 4,2%
ΜέΡΑ25 3,1%
Φωνή Λογικής 2,7%
Νίκη 2,2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%
Νέα Αριστερά 1%
Άλλο κόμμα 7,5%
Αναποφάσιστοι 18,9%
Διάθεση για στήριξη νέων κομμάτων
Πολύ 10%
Αρκετά 19%
Λίγο 19%
Καθόλου 40%
ΔΓ/ΔΑ 12%
Αξιολόγηση για τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καρυστιανού
Αισθήματα για προοπτική νέου κόμματος από Τσίπρα:
Θετικά 16%
Αδιάφορα 39%
Αρνητικά 43%
ΔΓ/ΔΑ 2%
Για τη Μαρία Καρυστιανού:
Θετικά 22%
Αδιάφορα 37%
Αρνητικά 35%
ΔΓ/ΔΑ 6%
Απογοήτευση από τα υπάρχοντα κόμματα
Στην ερώτηση αν υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που να εκφράζει τους πολίτες σε σημαντικό βαθμό, το 45% απάντησε «ναι», ενώ το 50% «όχι». Το 5% δήλωσε ΔΓ/ΔΑ.
Αντίληψη για δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή
Το 68% θεωρεί ότι για να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση χρειάζεται πολιτική αλλαγή, έναντι 22% που διαφωνεί. ΔΓ/ΔΑ απάντησε το 10%.
Υποκλοπές και ακρίβεια
Σχετικά με την καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, ενώ το 17% απάντησε «μάλλον ναι». Το 8% θεωρεί πως «όχι» και το 6% «μάλλον όχι». ΔΓ/ΔΑ 19%.
Όσον αφορά την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, το 67% απαντά ότι δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, ενώ το 17% λέει «μάλλον όχι». Μόλις το 7% εκτιμά ότι έχει μειωθεί, με 2% να μην απαντά.
