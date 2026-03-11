Μπορεί στα νεοδημοκρατικά παρασκήνια να επικρατεί η άποψη ότι η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στην κυβέρνηση ευκαιρία ανάκτησης της πρωτοβουλιας κινήσεων, ωστόσο ο κλοιός πιέσεων παραμένει. Γεγονότα των προηγούμενων μηνών, που ανάγκαζαν το Μαξίμου να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, επιχειρώντας συχνά ένα έκτακτο damage control, ακόμα κι αν μπαίνουν βραχυπρόθεσμα σε δεύτερο κάδρο, δεν εξαφανίζονται.

Το Αγροτικό, για παράδειγμα, αποτελεί ανοιχτό μέτωπο, με τη ΝΔ να ψάχνει εναγωνίως γέφυρες εμπιστοσύνης με τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα. Και με την αντιπολίτευση να έχει κάθε λόγο να χτυπάει τους κυβερνώντες εκεί που πονούν.

Φημολογία για νέα δικογραφία

Ενδεικτικό το χθεσινό σφυροκόπημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης – σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μάλιστα – για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι επαναφέρουν ήδη το θέμα μιας προανακριτικής επιτροπής, μετά και από το γαλάζιο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής, το οποίο κατέληξε πως δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κι ενώ έχει ενταθεί ξανά η φημολογία για επικείμενη διαβίβαση και νέας δικογραφίας, η κυβερνητική γραμμή παρέμεινε έως το τέλος απαράλλαχτη, έχοντας στον πυρήνα της τα περί «παθογενειών» που διαμορφώθηκαν σε βάθος χρόνου.

«Στα παλιά τους τα παπούτσια η λογοδοσία»

Χθες στην Ολομέλεια της Βουλής παρενέβησαν οι πολιτικοί αρχηγοί επιφυλάσσοντας πυρ ομαδόν στην κυβέρνηση: ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πόρισμα της ΝΔ ως μνημείο «υποκρισίας», «υποτίμησης» και «απεριόριστου θράσους», καταγγέλλοντας πως «αποδείχθηκαν ανάγλυφα» οι ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη για «οργανωμένο κύκλωμα» που υπήρξε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ για «καραμπινάτο γαλάζιο σκάνδαλο» μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Οι αιχμές του πρώην

Είχαν προηγηθεί οι σαφείς αιχμές του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από τη Ξάνθη. Φωτογραφίζοντας το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μακεδόνας είχε μιλήσει για όσα πιέζουν τον αγροτικό κόσμο: «τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων» και μάλιστα, όπως είχε σημειώσει με νόημα, σε περιβάλλον «σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Ο Καραμανλής είχε σταθεί επίσης στις αγροτικές κινητοποιήσεις με την αποστροφή ότι «δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο δρώμενο από επαναστάτες χωρίς αιτία» και με καρφιά για αποσπασματικά μέτρα, παροχές προσωρινών διευκολύνσεων, «διαπραγματεύσεις υπό πίεση».

Προσυνέδριο στη Θεσσαλία

Σε αυτό το περιβάλλον, πέρασαν οι εισηγήσεις να ενταχθεί ο Κάμπος, ως σταθμός, στον προσυνεδριακό διάλογο της ΝΔ. Το τρίτο προσυνέδριο (μετά από Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη) είναι κλειδωμένο για το ερχόμενο Σάββατο, 14 Μαρτίου, στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Εκτος απροόπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λάρισα, ενώ εκεί βρέθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη – λειτουργώντας (και) προπαρασκευαστικά για την επίσκεψη του πρωθυπουργού.

Ρήγμα

Στο επίκεντρο της νεοδημοκρατικής σύναξης αναμένεται να μπει – τι αλλο(;)- ο πρωτογενής τομέας. Και με δεδομένο ότι για τη ΝΔ έχει ανοίξει προ μηνών ένα σοβαρό ρήγμα εμπιστοσύνης με τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, προεξοφλούνται νέα σινιάλα «στήριξης».

Όπως έγραφαν tanea.gr πριν από λίγες εβδομάδες, η Θεσσαλία και η Μαγνήσια είναι σταθερά (μαζί περιοχές του Βορρά) στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης – της ανησυχίας της, ακριβέστερα. Διότι εκεί το κυβερνών κόμμα έχει μετρηθεί προ μηνών οριακά στο 20%, με το ΠΑΣΟΚ να κρατά τις παραδοσιακές δυνάμεις του (σε σαφώς χαμηλότερο διψήφιο) και με διείσδυση της Ελληνικής Λύσης.

Ενδεικτικά στις αρχές του έτους, η ΝΔ κινούταν στην Λάρισα κάτω από το 25% – κάτω και από τη επίδοση των ευρωεκλογών, δηλαδή. Μιλώντας με ποσοστά, η ΝΔ είχε πετύχει στη θεσσαλική πρωτεύουσα 39,5% το 2023 και 27,61% το 2024.