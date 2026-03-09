Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03.2026) τη φρεγάτα «Κίμων». Η κίνηση αυτή είχε έντονο πολιτικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στη Μεγαλόνησο.

Η μετάβαση των δύο ηγετών στη φρεγάτα πραγματοποιήθηκε μετά την τριμερή συνάντηση στην Πάφο, με τη συμμετοχή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις αρχηγοί κρατών ανέδειξαν την ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας της Κύπρου, σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα για την επίσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και συνομίλησαν με μέλη του πληρώματος της φρεγάτας. Τονίστηκε η υψηλή ετοιμότητα και ταχύτητα αντίδρασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η «Κίμων», μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τα ελληνικά F-16 Viper που επιχειρούν στην Κύπρο, αποτελούν μέρος της αμυντικής συνδρομής της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Δηλώσεις Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ελληνική παρουσία, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη ως μια πράξη που «γράφει ιστορία» και αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη προς τη Λευκωσία. «Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «κάνει το καθήκον της» προστατεύοντας την Κύπρο σε μια κρίσιμη συγκυρία. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα πληρώματα των δύο φρεγατών για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, επισημαίνοντας πως από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, τα πλοία είχαν αποπλεύσει μέσα σε πέντε ώρες.

«Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. κυβερνήτη τον “Κίμωνα”, θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται».