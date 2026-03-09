Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και η παρουσία του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Υπογραμμίζουν τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή.

Το γεγονός ανέδειξε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μακρόν, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.