Ο Akylas αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που θα εκπροσωπήσει τη χώρα τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, κατάφερε να ξεχωρίσει με το τραγούδι «Ferto» στη σκηνή του Sing For Greece στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει την προσοχή με τον έντονο ρυθμό του και τις χορευτικές του κινήσεις.

Παράλληλα, ο Akylas το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, έδωσε το «παρών» στον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου τραγούδησε και έβαλε το κοινό στον ρυθμό του 70ού Διαγωνισμού τραγουδιού, ενώ την Κυριακή δημοσιεύθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του.

Όσο περνάνε οι μέρες ο Akylas παραμένει «καρφιτσωμένος» στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026.

Παρ’ όλα αυτά στην πρωτιά των στοιχημάτων βρίσκεται και η Ιταλία ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί και ισχυρός «αντίπαλος» του 27χρονου Έλληνα καλλιτέχνη.

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Γαλλίας (France Télévisions) ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή (6/3) ότι η Monroe επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 με έναν ύμνο στην αγάπη που ενώνει την όπερα με την ποπ μουσική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurovision, η νεαρή καλλιτέχνιδα θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Regarde!» ενώπιον του παγκόσμιου κοινού τον προσεχή Μάιο, σε μια προσπάθεια της χώρας να αναδείξει τη μουσική της ταυτότητα.

Αν και είναι μόλις 17 ετών, η Monroe δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο, αλλά μια καταξιωμένη καλλιτέχνιδα. Η τραγουδίστρια τράβηξε την προσοχή του κοινού, το 2025, χάρη στη νίκη της στο «Prodiges», δηλαδή στο κορυφαίο τάλεντ σόου της France Télévisions. Εκεί, ξεχώρισε για τον μοναδικό συνδυασμό της νεανικής της παρουσίας και της εξαιρετικής φωνής της. Κερδίζοντας την κριτική επιτροπή και τους τηλεθεατές με τη φωνητική της δύναμη και το χάρισμά της, η νίκη αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα της και της χάρισε εθνική αναγνώριση.