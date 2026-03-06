Η φετινή Eurovision έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχασμό τόσο στο κοινό όσο και στις συμμετέχουσες χώρες εδώ και μήνες, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Την Πέμπτη, το Ισραήλ παρουσίασε επίσημα το τραγούδι του για τη Eurovision 2026, με τίτλο «Michelle», το οποίο ερμηνεύει ο Noam Bettan. Η παρουσίαση έγινε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan μέσα από ειδική εκπομπή χωρίς κοινό, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το πρόγραμμα διακόπηκε αρκετές φορές από προειδοποιήσεις για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους και ήχους σειρήνων σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, γεγονός που αποτύπωσε την ένταση των στιγμών.

Το τραγούδι, σε εβραϊκά, γαλλικά και αγγλικά, φέρει έναν πιο αισιόδοξο τόνο σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετοχές της χώρας. Το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει χορευτικά στοιχεία και θετική διάθεση, επιχειρώντας να μεταφέρει μήνυμα ελπίδας.

«Είναι ένα απίστευτο τραγούδι», δήλωσε ο Noam Bettan κατά τη διάρκεια της εκπομπής. «Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έστελνε πολλές μπαλάντες… Αυτό είναι ένα διαφορετικό τραγούδι», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Η δημοσιοποίηση του τραγουδιού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες σχολίασαν πως η ισραηλινή συμμετοχή αναμένεται να διχάσει και φέτος το κοινό της Eurovision.