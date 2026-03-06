Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει τελικά στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες καθώς ο μοναδικός του αθλητής δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με ασφάλεια στην Ιταλία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC).

Ο δύο φορές Παραολυμπιονίκης Aboulfazl Khatibi Mianaei επρόκειτο να αγωνιστεί σε δύο αγωνίσματα της παραολυμπιακής αντοχής στο σκι: το ατομικό σπριντ κλασικού στυλ ανδρών την Τρίτη και την κούρσα των 10 χιλιομέτρων με εκκίνηση ανά διαστήματα την Τετάρτη.

Μετά την απόσυρσή του, η σημαία του Ιράν αφαιρέθηκε από την παρέλαση των αθλητών κατά την τελετή έναρξης, που πραγματοποιείται αργότερα την Παρασκευή στη Βερόνα.

Ο πρόεδρος της IPC, Andrew Parsons, δήλωσε πως «είναι πραγματικά απογοητευτικό για τον παγκόσμιο αθλητισμό και ιδιαίτερα για τον Aboulfazl που δεν μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια ώστε να συμμετάσχει στους τρίτους του Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Milano Cortina 2026».

Οι προσπάθειες για ασφαλή μετακίνηση

Όπως ανέφερε η IPC, «από τότε που ξεκίνησε η σύρραξη το Σάββατο, η Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή του Milano Cortina 2026 εργάζονταν αδιάκοπα σε συνεργασία με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την ομοσπονδία σκι του Ιράν, προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές διαδρομές για την ασφαλή μετακίνηση της αποστολής. Ωστόσο, με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή παραμένει πολύ υψηλός».

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι, «με τα συστήματα επικοινωνίας να έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο μέρος του Ιράν, η επικοινωνία με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την ομοσπονδία σκι ήταν δύσκολη. Μας ενημέρωσαν ότι η ασφαλής μετάβαση στο Milano Cortina 2026 δεν ήταν εφικτή και, ως αποτέλεσμα, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στους Αγώνες».

Η ανθρώπινη διάσταση της απώλειας

«Το να μην μπορεί να αγωνιστεί σε Παραολυμπιακούς Αγώνες για λόγους πέρα από τον έλεγχό του, ύστερα από χρόνια προπόνησης και αφοσίωσης, είναι συντριπτικό για τον αθλητή», τόνισε η IPC, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον Aboulfazl σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Πηγή:CNN