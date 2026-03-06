Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ενίσχυση της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, καθώς ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη προσφεύγουν σε αυτόν τον μηχανισμό.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, μέχρι στιγμής δεκαεπτά κράτη μέλη έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία για την ασφαλή επιστροφή πολιτών της ΕΕ στην Ευρώπη. Μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί δέκα πτήσεις επαναπατρισμού, οι οποίες μετέφεραν πάνω από 1.000 επιβάτες με ασφάλεια στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει την υλικοτεχνική υποστήριξη και δύναται να συγχρηματοδοτήσει έως και το 75% του κόστους των πτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 30% των θέσεων διατίθεται σε πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ.

Οι πτήσεις μπορεί να είναι εμπορικές, κυβερνητικές ή στρατιωτικές, ανάλογα με τις δυνατότητες των κρατών μελών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο μηχανισμός ενισχύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, επιτρέποντας στους πολίτες να επιστρέφουν στην Ευρώπη ακόμη και μέσω πτήσεων που οργανώνει άλλο κράτος μέλος.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για τον επαναπατρισμό των πολιτών της.