Τραγικό τέλος είχε ένας 62χρονος άνδρας από την Αλβανία στην Παρασκευή Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ξύλα σε δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας βρισκόταν μόνος του στο σημείο και χρησιμοποιούσε τσεκούρι για να κόψει ξύλα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονη αιμορραγία και να χάσει τη ζωή του πριν προλάβει να δεχθεί βοήθεια.

Αχαΐα: Τον βρήκαν μετά από πολλές ώρες

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι ιδιαίτερα απομονωμένη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε σε κανέναν να αντιληφθεί έγκαιρα τι είχε συμβεί, ώστε να ειδοποιηθούν οι αρχές.

Η πολύωρη απουσία του άνδρα προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς του, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία. Ο 62χρονος εντοπίστηκε τελικά το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού έχει διαταχθεί νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.