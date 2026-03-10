Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/3) στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία τη στιγμή που επιχειρούσε να ξεπαρκάρει.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε εννέα σταθμευμένα αυτοκίνητα μέσα στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.