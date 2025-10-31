Σοκ στη Νεράιδα της Λάρισας το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένας 41χρονος καταδίωξε με τσεκούρι τη 37χρονη σύζυγο του ξαδέλφου του στην καρδιά της συνοικίας.

Όπως αναφέρει το onlarissa, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. είχε οικονομικές διαφορές με τον ξάδελφό του, καθώς του όφειλε χρήματα.

Κατά το δημοσίευμα ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού ψάχνοντας τον ξάδελφό του και όταν δεν τον βρήκε στράφηκε απειλητικά με το τσεκούρι προς την 37χρονη σύζυγό του η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια.

Οι περαστικοί και οι γείτονες έσπευσαν σε βοήθεια με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή.