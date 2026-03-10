Η στάση που επικρατεί είναι αυτή της αναμονής, με καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων και προσπάθεια διατήρησης χαμηλών τόνων σε μια ακόμη δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Ο τουρισμός, άλλωστε, αποτελεί έναν τομέα που σε διεθνές επίπεδο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για τη θερινή σεζόν του 2026.

Η χρονιά είχε ξεκινήσει με αισιοδοξία, όπως έδειχναν οι προκρατήσεις αλλά και ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών, δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης, της τάξης του 3% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Πάγωμα» νέων κρατήσεων από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μείωση νέων κρατήσεων από χώρες της ΕΕ για την περίοδο της άνοιξης.

Ωστόσο, προς το παρόν καταγράφεται κανονική ροή προκρατήσεων για το καλοκαίρι.

Πιθανά σενάρια

Σύντομη ολοκλήρωση του πολέμου:

➡ Πιθανή ομαλοποίηση των κρατήσεων και των τουριστικών ροών για την άνοιξη.

Παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου:

➡ Αναμένονται ανάμικτες συνέπειες για τον τουρισμό.

Μεγάλο μέρος των τουριστικών ροών προς τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μετατοπιστεί προς την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία .

Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να περιορίσουν μακροπρόθεσμα τα ταξίδια των Ευρωπαίων το καλοκαίρι.

Πρώτο «crash test»

Καθολικό Πάσχα: 5/4

Ορθόδοξο Πάσχα: 12/4

Οι δύο αυτές περίοδοι θα δείξουν την πορεία των κρατήσεων.

Εσωτερικός τουρισμός

Η ελληνική αγορά εσωτερικού τουρισμού εμφανίζεται προς το παρόν ευνοημένη, καθώς έχουν περιοριστεί τα ταξίδια προς τη Μέση Ανατολή και την Άπω Ανατολή.

Επιπλέον, δύο από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια transit στον κόσμο, στη Ντόχα (Κατάρ) και στο Ντουμπάι (ΗΑΕ), δεν λειτουργούν, γεγονός που αναμένεται να στρέψει σημαντικό αριθμό ταξιδιωτών προς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς.