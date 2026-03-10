Μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ οι αγορές άνοιξαν σήμερα αισθητά πολύ πιο κάτω από χθες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 92 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει αισθητά, έφτασε μέχρι και τα 119,5. Φυσικό αέριο χθες έφτασε μέχρι και τα 63 ευρώ, άρχισε να μαζεύεται όλο αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και στα 55, ακόμη και λίγο πιο κάτω.
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σε καλά επίπεδα.
Στο «κόκκινο» οι τιμές ενέργειας
Brent: 99,48 δολάρια/βαρέλι
(έως 119,50 δολάρια/βαρέλι)
Φυσικό αέριο: 55,81 €/MWh
(έως 63 €/MWh)
Ηλεκτρικό ρεύμα: 84,90 €/MWh
«Ξεφεύγουν» οι τιμές καυσίμων
Η επιβάρυνση για ένα όχημα
Γέμισμα 60 λίτρων βενζίνης
27/2: 105 € (1,751 €/λτ)
Σήμερα: 110 € (1,832 €/λτ)
➡ Επιβάρυνση: +5 €
Γέμισμα 60 λίτρων ντίζελ
27/2: 94 € (1,565 €/λτ)
Σήμερα: 106 € (1,772 €/λτ)
➡ Επιβάρυνση: +12 €
