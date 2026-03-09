Ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και στο παιχνίδι της Stoiximan Super League με την Κηφισιά οι οργανωμένοι φίλοι του δημιούργησαν μια μοναδική στιγμή.

Στο πέταλο υψώθηκε ένα τεράστιο πανό, στο οποίο αναγραφόταν η φράση: «Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926», παραπέμποντας στην ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου και τιμώντας την ιστορία του Παναιτωλικού.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου αγωνίζεται με επετειακή φανέλα, με πολύ κίτρινο και δύο μπλε οριζόντιες γραμμές, εμπνευσμένη από το παρελθόν. Η ενέργεια αυτή δημιούργησε φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, δείχνοντας την αγάπη και το πάθος των φιλάθλων για την ομάδα τους, σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.