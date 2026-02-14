Βαθμολογική ανάσα για τον Παναιτωλικό που νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης και ανέβηκε στην 9η θέση με 21 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έπαθε μπλακ άουτ καθώς, μετά το ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League παραμένει βυθισμένος στη 13η θέση με 16 βαθμούς. Και μη χειρότερα για τους Πελοποννήσιους.

Ο Παναιτωλικός πήρε «εξάποντο». Με «αστέρια» τος Ματσάμ, Ρόσα και Μπάτζι επικράτησε στο ντέρμπι παραμονής και αισιοδοξεί, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική είχε νικήσει στη Λάρισα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0, ασύλληπτο το σουτ του Ματσάν

Γκολ και… δέος ο Ματσάν!

Στο ξεκίνημα του αγώνα η μια ομάδα φοβόταν την άλλη. Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης πρόσεχαν τις άμυνές τους και δεν ανοίγονταν. Παρόλα αυτά το σκορ άνοιξε νωρίς με γκολ για βραβείο Όσκαρ από τον Ματσάν ο οποίος σημάδεψε το αριστερό παραθυράκι του Παπαδόπουλου με ασύλληπτο σουτ, από την άλλη πλευρά και από πλάγια έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Κι όμως, ο Αστέρας έβγαλε αντίδραση και άρχισε να πιέζει. Στο 39’ έχασε ευκαιρία με τον Μούμο και στο 44’ ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι του Μπαρτόλο.

Το τακουνάκι του Ρουμάνου

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός μπήκε πιο αποφασισμένος σε σχέση με τον αντίπαλό του. Οι Αγρινιώτες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το δεύτερο γκολ (2-1) ξεκίνησε από τον Ματσάν που με τακουνάκι έδωσε τη μπάλα στον Ρόσα, που μετά την ιδανική ασίστ του δεύτερου, ο Μπάτζι σκόραρε με πλασέ προ κενής εστίας (64’).

Ο Παναιτωλικός απέκτησε αυτοπεποίθηση και ήταν πιο επικίνδυνος από τον Αστέρα. Για αυτό και στο 81’ πέτυχε το 3-1 με σουτ του Αλεξιτς, μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Σμυρλή που πάσαρε στον Μπουχαλάκη και το σουτ του τελευταίου κόντραρε σε σώματα και έφτασε στον σκόρερ. Παρά τις αλλαγές του Αναστασίου ο Παναιτωλικός δεν έχασε τη θέληση και τη φρεσκάδα του. Ο διακόπτης για τον Παναιτωλικό γύρισε επειδή άρχισε να σκοράρει!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η τριπλέτα Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι έκανε τη διαφορά και ο Παναιτωλικός έφτασε σε άνετη νίκη, ενώ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Μπάτζι στο 64’, με το οποίο έγινε το 2-1 «λύγισε» τον Αστέρα που δεν κατάφερε να αντιδράσει. Ο σκόρερ ήταν στην κατάλληλη θέση και εκμεταλλεύθηκε κόντρα σε αμυνόμενο από σουτ του Μπουχαλάκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ανύπαρκτος στην επίθεση του Αστέρα ο Τζοακίνι, δεν κατάφερε να φανεί και έγινε αλλαγή στο 62’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) έδωσε το πέναλτι στον Αστέρα (με το οποίο έγινε το 1-1) αφού πρώτα κλήθηκε σε on field review, ενώ η φάση έγινε μπροστά του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Παπαπέτρου (Αθηνών) δόθηκε το πέναλτι υπέρ των φιλοξενουμένων, καθώς ο Λομπάτο πάτησε τον Κετού.

ΣΚΟΡΕΡ: 19’ Ματσάν, 64’ Μπάτζι, 81’ Αλεξιτς – 44’ Μπαρτόλο (με πέν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Σατσιάς (57’ Μλάντεν), Σιέλης, Γράναθ, Μανρίκε (85’ Αποστολόπουλο), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Λομπάτο (71’ Άλεξιτς), Ματσάν, Φάρλεϊ (71’ Σμυρλής), Μπάτζι (85’ Γκαρσία).

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης (71’ Άλχο), Αλάγμπε, Καστάνιο, Σιλά, Τσίκο (71’ Έντερ), Μούμο, Μίτροβιτς (62’ Καλτσάς), Μπαρτόλο (82’ Οκό), Κετού, Τζοακίνι (62’ Μακέντα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

21/2: Ολυμπιακός-Παναιτωλικός (17:00)

21/2: Asteras AKTOR: Ατρόμητος