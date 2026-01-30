Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Παναιτωλικού να μην δώσει εισιτήρια στον Άρη για την αυριανή (31/01) αναμέτρηση στο Αγρίνιο, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League,.

Μία απόφαση που χαρακτηρίζεται ως… φάουλ από πολλούς στον Άρη, ο οποίος στο ματς του 1ου γύρου είχε δώσει κανονικά εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών των Αγρινιωτών.

Μάλιστα η απόφαση της διοίκησης του Παναιτωλικού προκάλεσε την αντίδραση των οργανωμένων της ομάδας του Αγρινίου μέσω ανακοίνωσής τους, όπως και οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Αντίδραση υπήρξε και από πλευράς Άρη με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ιερολοχίτες και καταδικάζουν αυτή την απόφαση, η οποία πηγαίνει κόντρα στην πρόθεση της πλειοψηφίας για γεμάτα γήπεδα και παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων.

Να σημειωθεί ότι ο Άρης είχε δώσει εισιτήρια στον Παναιτωλικό και για το παιχνίδι Κυπέλλου στυις 6 Ιανουαρίου. Μία αποόφαση της διοίκησης Κωστούλα που προφανώς επηρεάζεται και από την κρισιμότητα του αγώνα για την ομάδα του Αγρινίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται και δίκαιη…