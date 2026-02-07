Με τους Μπάτζι (2′)και Φάρλεϊ (45+4′) να σκοράρουν στο ντεμπούτο τους (Εστέμπαν στο 23′ και Σμυρλής στο 71′ τα υπόλοιπα γκολ), ο Παναιτωλικός ήταν καταιγιστικός στην «AEL FC Arena» καθώς επικράτησε με 4-1 της ΑΕΛ Novibet (31′ Γκαράτε), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League!

Έτσι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι ηττών και με την 5η νίκη της, έφτασε τους 18 βαθμούς κι έβαλε φωτιά στη μάχη της παραμονής!

Από την πλευρά της η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, μετά από τρεις σερί νίκες γνώρισε την 9η ήττα της και παρέμεινε στους 19 βαθμούς.

‘Οσον αφορά το παιχνίδι εν πολλοί κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο μοιρασμένο στην κατοχή και χοντρικά στις ευκαιρίες, αλλά τελείως διαφορετικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητά των δύο ομάδων.

Ο Παναιτωλικός μπήκε με γκολ από τα… αποδυτήρια, όταν βγαίνοντας τάχιστα στην κόντρα με τον Μάτσαν, αυτός γύρισε στον Ρόσα, ο οποίος με τβη σειρά του έκοψε άψογα για τον Μπάτζι που με κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1 μόλις στο 2′.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να σπαταλούν τις ευκαιρίες τους επίσης από νωρίς (στο 5′ ο Σαγκάλ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουτσερένκο), ενώ πριν καλά καλά συνέλθουν από το πρώτο γκολ που δέχθηκαν, είδαν στο 12′ τον Σουρλή να αποχωρεί με τραυματισμό.

Αναγκαστική αλλαγή είχαν και οι φιλοξενούμενοι στο 16′ (αποχώρησε ο Μαυρίας), όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να σκοράρουν επτά λεπτά (23′). Σε εκτέλεση κόρνερ του Ματσάν, η άμυνα της ΑΕΛ απομάκρυνε, όμως ο νεοεισλεθών Εστεμπάν με άπιαστο σουτ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Ενδιάμεσα οι βυσσινί είχαν σπαταλήσει ακόμη μια ευκαιρία (19′ πλασέ ο Πέρες), όπως όμως και οι Αγρινιώτες (22′ Λομπάτο).

Στο 31′ οι ελπίδες της ΑΕΛ αναπτερώθηκαν όταν ο Πέρες σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στη συνέχεια στην πλάτη του τερματοφύλακα Κουτσερένκο για να στρωθεί στον επερχόμενο Γκαράτε ο οποίος μείωσε από κοντά σε 1-2.

Ο καλός ρυθμός στο ματς συνεχίστηκε όμως αυτός που σκόραρε εκ νέου ήταν ο Παναιτωλικός, αυτή τη φορά με τον Ρόσα (στο ημίχρονο έγινε αλλαγή) σκοράρει μέσα από την περιοχή μετά από ωραίες συνεργασίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ένταση του παιχνιδιού παρέμεινε υψηλή καπό τις δύο ομάδες, με την ΑΕΛ βεβαίως να είναι αυτή που έψαχνε το γκολ πιο επιτακτικά και τη ομάδα του Αναστασίου να δείχνει διάθεση να διαχειριστεί το προβάδισμά των δύο τερμάτων που είχε, χωρίς όμως να κλειστεί μαζικά πίσω.

Ο Παντελίδης πέρασε από νωρίς τον Σίστο, και στο 61′ τους Μούργο και Πασά, όμως η αλήθεια είναι πως η ομάδα του δεν έβρισκε διαδρόμους για να απειλήσει επί της ουσίας. Έτσι ο Σμυρλής που είχε περάσει στις αρχές του Β’ μέρους για τον Παναιτωλικό, έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», κάνοντας το 1-4 στο 73′ με εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ-«κανονιά»!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιθετική νοοτροπία του Παναιτωλικού. Παρά το γρήγορο γκολ, οι φιλοξενούμενοι δεν αρκέστηκαν στο προβάδισμά τους, αλλά συνέχισαν να ψάχνει και δεύτερο τέρμα το οποίο και πέτυχαν. Ομοίως έπραξαν κι όταν δέχθηκαν τη μείωση του σκορ, σημειώνοντας και τρίτο γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν μια ομάδα σκοράρει μόλις στο 2ο λεπτό, όπως έκανε ο Παναιτωλικός, φυσικά και αλλάζει το ματς υπέρ της.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η ευάλωτη άμυνα της ΑΕΛ, αλλά και η αναποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Βεργέτη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παναιτωλικός ζήτησε φάουλ πάνω στον Ματσαν στην αρχή της φάσης του γκολ της ΑΕΛ, ωστόσο o Ματσούκας από το VAR δεν συμφώνησε μαζί του.

ΣΚΟΡΕΡ:

31′ Γκαράτε – 2′ Μπάτζι, 23′ Εστέμπαν, 45+4′ Φάρλεϊ, 73′ Σμυρλής

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης (46′ Σίστο), Όλαφσον, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12’λ.τ. Ναόρ), Πέρες (61′ Μούργος), Γκαράτε (61′ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα (78′ Νγκόι)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16’λ.τ. Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν, Λομπάτο (67′ Άλεξιτς), Ρόσα (46′ Σμυρλής), Μπάτζι (81′ Χουάν Γκαρσία).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 17:00 – Σάββατο 14/2

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 21:00 Κυριακή 15/2