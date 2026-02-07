Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε το απόγευμα του Σαββάτου την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον νεοαποκτηθέντα Κροάτη στην αποστολή για το ντέρμπι “αιωνίων”!

Πρόβλημα προέκυψε με τον Τσέριν, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις και χάνει το σημαντικό ματς, εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Τουμπά, Πελίστρι και οι τραυματίες Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό, ενώ ο Κώτσιρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.