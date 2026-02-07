Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7. Παρούσα ήταν σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Παράλληλα, οι ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, καθώς και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κατέθεσαν στεφάνια ως ένδειξη σεβασμού και μνήμης. Οι δύο «Δικέφαλοι» προχώρησαν επίσης σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους και στέλνοντας μηνύματα τιμής προς τα θύματα.

