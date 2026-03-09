Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα και η ΑΕΚ κάνοντας αυτό που έπρεπε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, έμεινε μόνη της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε απόλυτα δίκαια, αλλά με το άγχος του «αν συμβεί κάτι» να υπάρχει μέχρι το τελευταίο λεπτό, εξαιτίας του «φτωχού» 1-0.

Δεν μπορείς να πεις ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε αφ’ υψηλού το ματς λόγω της τιμωρίας του, μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα. Κρατάει την επιστροφή στις νίκες, την παραμονή στην κορυφή και το γεγονός ότι η ΑΕΚ δέχθηκε επί της ουσίας 1,5 φάση σε όλο το παιχνίδι με τους «βυσσινί».

Από εκεί και πέρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία προκαλούν προβληματισμό. Για παράδειγμα: Αν ο Πινέδα δεν τραβάει, τότε η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Και όταν παίζει συνέχεια ο Μεξικανός (έστω και με ένα ματς την εβδομάδα) και ξεκουράζεται (ελάχιστα) τότε το πρόβλημα είναι η διαχείρισή του. Πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι βρέξει χιονίσει δεν βλέπει – νιώθει, ότι έχει καν ανταγωνισμό για τη θέση του (και από ποιον είναι η αλήθεια).

Πρόβλημα είναι ότι στην ποδοσφαιρική «λογική» του Νίκολιτς, οι αντίπαλοι και ειδικά των μικρών ομάδων «απαντούν» με το 3-4-3 που σε φάση άμυνας γίνεται 5-4-1 και επιδιώκουν να αμυνθούν σε χαμηλό μπλοκ να μην επιτρέψουν στην ΑΕΚ να κυκλοφορήσει και να δημιουργήσει ή όταν το κάνει να μην μπορεί να εκτελέσει με άνεση.

Η ΑΕΚ με την ΑΕΛ είχε 28 γεμίσματα! Από αυτά εύστοχα ήταν μόλις τα 10. Θυμίζω ότι στο ματς στο Βόλο η ΑΕΚ έκανε 46 γεμίσματα, εκ των οποίων εύστοχα ήταν τα 20. Μιλάμε δηλαδή για 74 γεμίσματα σε δύο ματς, εκ των οποίων εύστοχα ήταν τα 30. Και όλα αυτά με αντιπάλους δύο ομάδες που βρίσκονται κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η περίπτωση του Μπένετ

Ο Στιβ Μπένετ ήταν επίσημος προσκεκλημένος της ΠΑΕ ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς με την ΑΕΛ. Από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δόθηκε η ενημέρωση για αυτή την επίσκεψη και από εκείνη τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και κυκλοφορήσει αμέτρητα σενάρια.

Διαβάσαμε λοιπόν ότι μέσω… ΑΕΚ θα κάνει διαιτητικές αναλύσεις. Για να καταλάβω δηλαδή, αφού δεν κάνει βίντεο ο Λανουά, θα κάνει ο Μπένετ; Και θα ανεβαίνουν που; Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ; Στα social media της; Σε κάποιο μέσο με το οποίο θα συνεργάζεται η ΠΑΕ; Ή μήπως θα δίνει «εξηγήσεις» στους ανθρώπους της ΑΕΚ για τις όποιες αποφάσεις παίρνονται από διαιτητή και VAR στο γήπεδο, ώστε να υπάρχει εμπεριστατωμένη άποψη εντός της ΠΑΕ και να μην εκτίθεται όπως συνέβη σε κάποιες φάσεις φέτος;

Υπάρχει και μία άλλη -λίγο ακραία ομολογουμένως- φημολογία. Να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις με διαιτητές εντός και εκτός συνόρων, να συνομιλεί μαζί τους και με την παρουσία του να έχει η ΑΕΚ ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο, ώστε να εξασφαλίζει το 50-50.

Όλα τα παραπάνω έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί από συγκεκριμένα μέσα. Δεν έχουν σχολιαστεί, δεν έχουν διαψευστεί. Όλα είναι σενάρια και φήμες και εγώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπω σε διαδικασία εικασιών για να πέσω μέσα. Το κάνουν άλλοι σε καθημερινή βάση με τεράστια αποτυχία.

Το τι έχει στο μυαλό του ο Μάριος Ηλιόπουλος το ξέρει μόνο ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Θεωρώ ότι αν αποφασίσουν κάτι, αν προχωρήσουν σε κάποια είδους «συνεργασία» θα το επικοινωνήσουν και στους ρεπόρτερ και στον κόσμο.

Για όσους λένε ότι η ΑΕΚ σκέφτεται να προτείνει τον Μπένετ ως νέο αρχιδιαιτητή, προσωπικά δεν το βλέπω σαν ενδεχόμενο. Τουλάχιστον όχι τώρα. Άλλωστε ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πει ότι στηρίζει τον Λανουά μέχρι το καλοκαίρι.

Αν το καλοκαίρι τεθεί ουσιαστικό θέμα Λανουά και η ΑΕΚ προτείνει τον Μπένετ, είναι μία άλλη κουβέντα. Προσωπικά πιστεύω πως δεν έχει ούτε τον τρόπο, ούτε τις ψήφους για να το περάσει. Χώρια που ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, δύσκολα θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο.