Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Αρόλντ Μουκουντί μόλις στο 5ο λεπτό, μετά από κεφαλιά του Βάργκα, δίνοντας στην Ένωση και πάλι την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, περιμένοντας το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό, ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μόνο με μακρινά σουτ του Ατανάσοφ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ένωση δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ, με τον Αναγνωστόπουλο να πραγματοποιεί σημαντικές αποκρούσεις σε προσπάθειες των Γιόβιτς και Βάργκα.

Παρά τις φάσεις που χάθηκαν, η ΑΕΚ κράτησε το υπέρ της 1-0 μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη που την επαναφέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Κακουτά, Τούπτα.