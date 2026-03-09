Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια της ημέρας, με τις πλανητικές επιρροές να φέρνουν ευκαιρίες, προκλήσεις και ανατροπές.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Το παλιό προσκοπικό σύνθημα «Έσο έτοιμος» ισχύει απόλυτα σήμερα. Οργανώστε σωστά τις δουλειές σας και κρατήστε τον έλεγχο. Πιθανές δαπάνες για την εμφάνιση ή τις κοινωνικές σας σχέσεις θα αποδώσουν καρπούς.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η προσωπική σας έλξη και επιρροή αυξάνονται. Η γοητεία, η συνεργατικότητα και το χιούμορ σας ξεχωρίζουν. Μια αλλαγή στο στυλ ή την εμφάνισή σας θα τραβήξει θετικά βλέμματα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Ακούστε το ένστικτό σας και εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας. Αν θέλετε να βρεθείτε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, αποφύγετε ψεύτικες φιλοφρονήσεις και επιφανειακές φιλίες. Η ειλικρίνεια θα είναι το κλειδί.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Παρότι αισθάνεστε δυναμικοί, συγκρατήστε την υπερβολή. Η Αφροδίτη φέρνει τύχη, αρκεί να επιβληθείτε στον εαυτό σας. Οι προσωπικές φιλοδοξίες έρχονται στο προσκήνιο και η στάση των γύρω σας θα καθορίσει την ικανοποίησή σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι οικογενειακές σχέσεις και ειδικά με τα μεγαλύτερα μέλη ευνοούνται. Προϊστάμενοι και άτομα με εξουσία θα σταθούν δίπλα σας, οπότε αξιοποιήστε την υποστήριξή τους. Αποφύγετε τα περιττά έξοδα και τις επιδείξεις γενναιοδωρίας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Η ρομαντική διάθεση βρίσκεται στα ύψη, ενώ πιθανές συνεργασίες με το εξωτερικό ανοίγουν νέους δρόμους. Αν προκύψουν δικαστικές εκκρεμότητες, αντιμετωπίστε τες με ψυχραιμία. Αξιοποιήστε τη δημιουργικότητά σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Κρατήστε τις προσδοκίες σας ρεαλιστικές και θα δείτε θετικά αποτελέσματα. Οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται, αλλά ίσως υπάρξουν εντάσεις με τον σύντροφο. Δείξτε κατανόηση και σωστή συμπεριφορά για να διατηρήσετε την ισορροπία.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Μεταδώστε τον ενθουσιασμό σας στους γύρω σας και θα τους κερδίσετε. Η Αφροδίτη απέναντί σας ευνοεί τις συμφωνίες και ανοίγει νέες επαγγελματικές προοπτικές. Εκφράστε τη γνώμη σας ειλικρινά – θα εκτιμηθεί.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Έχετε πολλές ιδέες και διάθεση να επιβάλετε τις απόψεις σας. Καλό είναι να ακούσετε και τους άλλους. Στον επαγγελματικό τομέα κρατήστε ήρεμη στάση, ενώ δεν αποκλείεται ένα νέο φλερτ να σας ανανεώσει.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η αισιοδοξία σας είναι μεταδοτική, αλλά μην θεωρείτε ότι όλα θα εξελιχθούν από μόνα τους. Δράστε αποφασιστικά και αξιοποιήστε τη θετική ενέργεια της ημέρας. Αν είστε αδέσμευτοι, ο έρωτας μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Παραμείνετε προσγειωμένοι και ανακτήστε την αυτοσυγκράτηση που σας χαρακτηρίζει. Αποφύγετε υπερβολές και βιαστικές υποσχέσεις. Οργανώστε φιλικές ή οικογενειακές συγκεντρώσεις στο σπίτι για όμορφες στιγμές χαλάρωσης.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Αν χρειάζεστε ενίσχυση αυτοπεποίθησης, οι πλανήτες θα σας ευνοήσουν. Ωστόσο, αν αισθάνεστε υπερβολικά σίγουροι, η ώθηση του Άρη μπορεί να σας οδηγήσει πολύ ψηλά – προσέξτε όμως μην καείτε σαν τον Ίκαρο. Ευνοούνται οι σχέσεις με γείτονες και άτομα της καθημερινότητας.