Τα άστρα για όλα τα ζώδια φέρνουν νέα δεδομένα σε σχέσεις, οικονομικά και συναισθηματικές ισορροπίες. Η επιρροή της Σελήνης και των πλανητών δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για ανανέωση και εσωτερική ισορροπία.

Κριός έως Παρθένος

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας με θετικές προοπτικές. Παρά τα προσωρινά εμπόδια, η υπομονή σας θα ανταμειφθεί και η καλή μέρα δεν θα αργήσει να φανεί.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Ώρα για αναθεώρηση σχέσεων και επαναπροσδιορισμό στόχων. Ο Ποσειδώνας ανοίγει νέους δρόμους, ενώ φίλοι και οικογένεια προσφέρουν σταθερή συναισθηματική στήριξη. Εμπιστευθείτε τα αισθήματά τους.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας με σοβαρότητα. Οργανώστε τα οικονομικά σας και περιορίστε τις σπατάλες, τόσο υλικές όσο και συναισθηματικές.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Οι πιέσεις από οικογένεια και εργασία αυξάνονται, επηρεάζοντας τη διάθεσή σας. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο για ανάπαυση και φροντίστε την ψυχική σας ισορροπία.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Χρειάζεστε ξεκούραση και αποφόρτιση. Μην αφήσετε το Σαββατοκύριακο να χαθεί σε εξαντλητικές δραστηριότητες. Διεκδικήστε τον ύπνο και τη χαλάρωση που δικαιούστε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Ενδιαφέρουσες συναντήσεις και οι συμβουλές ενός ηλικιωμένου προσώπου θα σας καθοδηγήσουν. Η Σελήνη ενεργοποιεί τον 11ο οίκο σας· μείνετε ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες και επικοινωνία.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Εκκρεμότητες κλείνουν και οι συζητήσεις με σημαντικά πρόσωπα παίρνουν θετική τροπή. Ο Κρόνος σας ενισχύει και ένα μακρύ διάστημα ανασφάλειας φτάνει στο τέλος του.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Νομικά και οικογενειακά ζητήματα επιστρέφουν στο προσκήνιο. Η Σελήνη στον 9ο οίκο σας ενισχύει την ανάγκη για ελευθερία. Ακούστε περισσότερο και μιλήστε λιγότερο για να βρείτε λύσεις.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οικονομικές εκκρεμότητες και ζητήματα ιδιοκτησίας απαιτούν ξεκαθάρισμα. Παρά την ένταση στον 8ο οίκο σας, με ψυχραιμία θα διαπιστώσετε ότι τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Μην απομονώνεστε. Με τη Σελήνη στον 7ο οίκο σας, δώστε προσοχή στους ανθρώπους γύρω σας. Η αγάπη και η στήριξή τους θα αποδειχθούν πολύτιμες.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η εργασία και τα συναισθηματικά σας χρειάζονται ισορροπία. Σταθείτε σταθεροί και στις δύο πλευρές χωρίς υπερβολές. Διαθέτετε τη δύναμη να διαχειριστείτε κάθε πρόκληση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αν αποδεχθείτε τη δύναμή σας και παραμείνετε αληθινοί, θα προσελκύσετε ανθρώπους που θα σας στηρίξουν. Προσέξτε μόνο να μην υπερβείτε τα όρια των άλλων.