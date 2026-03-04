Ωροσκόπιο για σήμερα: οι πλανητικές επιρροές φέρνουν ανατροπές, εντάσεις αλλά και ευκαιρίες για αυτογνωσία. Δείτε τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Οι παρορμητικές κινήσεις, ειδικά υπό ψυχολογική πίεση, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Όσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματά σας, τόσο μεγαλύτερη η επίδρασή τους στις σχέσεις σας. Προσπαθήστε να βάλετε φρένο, όσο δύσκολο κι αν είναι.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η μέρα φέρνει ένταση και στρες. Ίσως χρειαστεί να κάμψετε αντιστάσεις ή να ξεπεράσετε εμπόδια για να προχωρήσετε. Μη φοβηθείτε να στραφείτε στο παρελθόν, μόνο όμως για να πάρετε φόρα και να κινηθείτε μπροστά.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Αν σχεδιάζετε νέα ανοίγματα, κάντε υπομονή. Οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες. Μείνετε προσγειωμένοι και αξιολογήστε προσεκτικά τα δεδομένα πριν προχωρήσετε.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Αντιμετωπίστε τα προβλήματα χωρίς άμυνες. Μόνο έτσι θα δείτε καθαρά τη διάσταση των πραγμάτων και θα βρείτε λύσεις. Ορισμένα ζητήματα στο σπίτι ίσως σας φρενάρουν, αλλά μην το βάζετε κάτω.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Πιθανές ανατροπές με ανθρώπους του εξωτερικού ή συγγενείς που ζουν μακριά. Αν σχεδιάζετε ταξίδι, εξετάστε προσεκτικά τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που σας αφορούν.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η πραγματικότητα διαλύει τις αυταπάτες και απαιτεί δράση. Ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές ήττες ή οικονομικές απώλειες. Κρατήστε ψυχραιμία και προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Οι δεσμευμένοι περνούν ένα κρίσιμο τεστ συμβατότητας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας για ισορροπία στη σχέση θα φανούν τώρα. Μείνετε ειλικρινείς και ανοιχτοί.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Οι εντάσεις με το περιβάλλον και τεχνικά προβλήματα περιπλέκουν τη μέρα. Η προσοχή σας πρέπει να είναι αυξημένη, καθώς η πιθανότητα λαθών είναι μεγάλη.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οι περιστάσεις απαιτούν ανταλλάγματα για κάθε χάρη που ζητάτε. Μην βασίζεστε μόνο στην τύχη· αναλάβετε δράση για να περιορίσετε τις απώλειες και να βγείτε αλώβητοι.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Μην επιχειρήσετε σήμερα ριζικές αλλαγές ή νέα μονοπάτια. Απρόοπτα γεγονότα μπορεί να ανατρέψουν τα σχέδιά σας και να σας αναστατώσουν. Κρατήστε σταθερή πορεία.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Οι προσδοκίες σας ίσως δεν εκπληρωθούν πλήρως. Οι δυσκολίες θα δοκιμάσουν την υπομονή σας, όμως η κοινωνικότητα και η ενεργητικότητά σας μπορούν να αλλάξουν το κλίμα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η πραγματικότητα σάς προσγειώνει απότομα. Προετοιμαστείτε για πιθανές απογοητεύσεις από ανθρώπους του στενού σας κύκλου. Η ημέρα δεν ευνοεί νέα ξεκινήματα ή επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.