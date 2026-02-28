Το «Ματωμένο Φεγγάρι» (blood moon) εμφανίζεται όταν η σκιά της Γης καλύπτει πλήρως τo φεγγάρι, φιλτράροντας το ηλιακό φως μέσα από την ατμόσφαιρά μας και βάφοντας την επιφάνεια της Σελήνης βαθύ κόκκινο ή χάλκινο καφέ χρώμα.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης έχει ελαφρώς μια κλίση, οι περισσότερες πανσέληνοι δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη Γη και τον Ήλιο. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή έκλειψη «Ματωμένης Σελήνης», ένα φαινόμενο που συναρπάζει τους παρατηρητές του ουρανού εδώ και αιώνες. Η επόμενη «Ματωμένη Σελήνη» θα εμφανιστεί στις 3 Μαρτίου 2026 και θα αποτελέσει την τελευταία ολική έκλειψη Σελήνης σε οποιοδήποτε σημείο της Γης μέχρι την Πρωτοχρονιά του 2028-2029.

Περίπου το 29% όλων των σεληνιακών εκλείψεων είναι ολικές εκλείψεις. Η Γη βιώνει κατά μέσο όρο περίπου δύο σεληνιακές εκλείψεις τον χρόνο. Στα περισσότερα σημεία του πλανήτη, μπορεί κανείς να δει μια ολική έκλειψη Σελήνης περίπου κάθε δυόμισι χρόνια. Δεν δημιουργούν όλες οι σεληνιακές εκλείψεις ένα ματωμένο φεγγάρι. Όταν η Γη καλύπτει μόνο ένα μέρος του Ήλιου, τότε το πιο σκοτεινό κομμάτι της σκιάς της πέφτει πάνω σε ένα τμήμα της Σελήνης και προκαλείται μερική έκλειψη.

Κατά την ολική έκλειψη η Σελήνη βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στη σκιά της Γης και τότε εμφανίζεται το εντυπωσιακό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού». Το ηλιακό φως που περνά μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρεται και διασκορπίζεται, με αποτέλεσμα να αφαιρείται το μπλε φως και να φτάνουν στη Σελήνη μόνο τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή τα κόκκινα και πορτοκαλί. Αυτό είναι το ίδιο φαινόμενο που κάνει την ανατολή και τη δύση του Ήλιου να φαίνονται κόκκινες, και «λούζει» τη Σελήνη με μια χάλκινη λάμψη.

Η ακριβής απόχρωση του «Ματωμένου Φεγγαριού» μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της ατμόσφαιρας. Η ηφαιστειακή τέφρα, ο καπνός από πυρκαγιές, η σκόνη ή η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να την κάνουν να φαίνεται πιο σκούρα ή πιο έντονη. Σύμφωνα με τη NASA, σημειώνονται δύο έως τέσσερις σεληνιακές εκλείψεις κάθε χρόνο. Αν και πλανήτες και δορυφόροι σε όλο το ηλιακό σύστημα δημιουργούν σκιές, μόνο η Γη προκαλεί σεληνιακές εκλείψεις που καλύπτουν πλήρως τη Σελήνη της – μια κοσμική ευθυγράμμιση που δεν θα διαρκέσει για πάντα, καθώς η Σελήνη απομακρύνεται αργά από τη Γη κατά περίπου 4 εκατοστά τον χρόνο.

Πώς επηρεάζονται τα ζώδια

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης φέρνει μεγάλες αστρολογικές ανακατατάξεις και ο αστρολόγος, Κώστας Λεφάκης, αναλύει τον χάρτη των πλανητικών κινήσεων που θα σφραγίσουν την πορεία μας.

Με την έκλειψη Σελήνης στις 3 Μαρτίου να κυριαρχεί στο ξεκίνημα του μήνα και τις σημαντικές μετακινήσεις του Κρόνου και του Ποσειδώνα να αλλάζουν τις ισορροπίες, ο Μάρτιος προμηνύεται ένας μήνας «ξεκαθαρίσματος». Ο Κώστας Λεφάκης προετοιμάζει με τις προβλέψεις τους για τις προκλήσεις στις σχέσεις, τα οικονομικά και τα επαγγελματικά μας, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές για το πώς να διαχειριστούμε τις ανατροπές και να εκμεταλλευτούμε τις νέες ευκαιρίες.

ΚΡΙΟΣ

Η έκλειψη Σελήνης στις 3 του μήνα επηρεάζει τη διάθεση και τη φυσική σας κατάσταση, «βραχυκυκλώνει» τις προσωπικές σας σχέσεις και θέτει σε κίνδυνο τα τρέχοντα συμφέροντά σας. Καταστάσεις σάς υποχρεώνουν να φανείτε συμβιβαστικοί και όχι εριστικοί, καθώς γεγονότα ή άνθρωποι μπορεί να σας εκθέσουν — κάτι που πρέπει να αποφύγετε με κάθε τρόπο. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας στο ζώδιό σας ορίζουν το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου ζωής, γι’ αυτό σχεδιάστε το μέλλον σας με σύνεση. Οι σχέσεις σας αλλάζουν βάση και οι ωριμότεροι θα βρείτε λύσεις σε χρόνια προβλήματα μέσω ενός πολύ έξυπνου συμβιβασμού.

ΤΑΥΡΟΣ

Περνάτε σε ένα νέο στάδιο προσωπικής και συναισθηματικής διαχείρισης, όντας πλέον σοφότεροι αλλά και πιο απαιτητικοί. Καθώς ο κόσμος γύρω σας αλλάζει ταχύτητα, πολλοί θα αναζητήσουν σε εσάς καταφύγιο. Η έκλειψη Σελήνης στις αρχές του μήνα επηρεάζει την οικογενειακή σας ζωή, όμως στην πορεία ο Μάρτιος σας προμηθεύει με νέες «ασφαλιστικές δικλείδες» και βελτιώνει την ψυχολογία σας. Μην παρασύρεστε από κινδυνολόγους ή ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Μια οικονομική εκκρεμότητα που τακτοποιείται θα σας δώσει την ανάσα που χρειάζεστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο μήνας προμηνύεται ανακουφιστικός. Παρά την έκλειψη στις 3 που φέρνει απόηχους δυσκολιών του παρελθόντος, η μετακίνηση του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κριό σάς ελευθερώνει από οικονομικές και πρακτικές πιέσεις. Βρίσκετε επιτέλους τον παλιό καλό σας εαυτό, αφυπνίζεστε από μια μακρά «χειμέρια νάρκη» και ετοιμάζεστε για νέα ανοίγματα στα προσωπικά και νέες ευθύνες στα επαγγελματικά. Η στασιμότητα τελειώνει και όλα κινούνται πλέον με ταχύτητα. Μην ξεχνάτε, ωστόσο, μέσα στην ορμή σας, να φροντίζετε την υγεία και τον εαυτό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με την έκλειψη Σελήνης να επηρεάζει τον κυβερνήτη σας, η πρώτη εβδομάδα φέρνει συναισθηματικές ανατροπές, νεύρα στις συναλλαγές και εντάσεις σε άβολες στιγμές. Παρόλα αυτά, η κατάσταση σύντομα εξομαλύνεται και βρίσκετε τη χρυσή τομή με τους γύρω σας. Δείτε αυτό το διάστημα ως μια θεραπευτική περίοδο αποφόρτισης. Στον κοινωνικό τομέα, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ οι αδέσμευτοι θα μπορέσετε να εντοπίσετε με μεγαλύτερη ευκολία τον άνθρωπο που σας ταιριάζει ερωτικά.

ΛΕΩΝ

Η έκλειψη Σελήνης λειτουργεί αποκαλυπτικά για το παρασκήνιο στον εργασιακό σας χώρο. Παρά το έντονο ταμπεραμέντο σας, επιλέξτε τη σιωπή και αποφύγετε τις αντιπαραθέσεις, καθώς τα φαινόμενα απατούν. Οι ευνοϊκές όψεις του Κρόνου και του Ποσειδώνα σάς υπόσχονται μια ενδιαφέρουσα καθημερινότητα χωρίς καταπίεση. Είναι βέβαιο ότι θα απομακρύνετε τους ακατάλληλους ανθρώπους και θα θέσετε νέους κανόνες στις σχέσεις σας. Προσοχή, όμως: μια οικονομική εκκρεμότητα απαιτεί πλέον μια πιο ουσιαστική και σοβαρή αντιμετώπιση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η σεληνιακή έκλειψη στον άξονά σας με τους Ιχθείς είναι η ιδανική ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν όλα όσα σας προβλημάτισαν στο παρελθόν. Το πρώτο μισό του μήνα είναι αφιερωμένο στην κάλυψη υποχρεώσεων και σε «λογαριασμούς» πάσης φύσεως. Με τη λογική σας σε εγρήγορση, η περίοδος αυτή θα αποβεί καρποφόρα. Η μετακίνηση του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κριό σάς ανταμείβει για την υπομονή των τελευταίων ετών. Το τοπίο καθαρίζει και είστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσετε μεθοδικά στα σχέδιά σας.

ΖΥΓΟΣ

Ο Μάρτιος είναι ιδιαίτερος, καθώς μετά την έκλειψη της 3ης του μήνα, το τοπίο γύρω σας ξεκαθαρίζει και η καθημερινότητά σας βελτιώνεται. Τίποτα δεν θα γίνει μαγικά· απαιτείται οργάνωση και προσπάθεια. Επαγγελματικά είστε σε πλεονεκτική θέση, ενώ και στα αισθηματικά ξεκινά μια νέα εποχή. Αν ορίσετε σωστά τις προτεραιότητές σας, μπορείτε να πετύχετε σε όλους τους τομείς. Μην πτοείστε από τυχόν ξεσπάσματα του συντρόφου σας. Οι ελεύθεροι, πάρτε τον χρόνο σας για να αξιολογήσετε σωστά μια νέα ενδιαφέρουσα γνωριμία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η έκλειψη Σελήνης φέρνει αναστάτωση στο στενό σας περιβάλλον, με αγαπημένα πρόσωπα να ζητούν επίμονα τη βοήθειά σας. Θα κληθείτε για άλλη μια φορά να υπερασπιστείτε τις επιλογές σας. Από το δεύτερο μισό του μήνα η αποτελεσματικότητά σας αυξάνεται. Προσέξτε ιδιαίτερα τον τρόπο που επικοινωνείτε τις σκέψεις σας για να αποφύγετε παρανοήσεις. Στα επαγγελματικά αποφύγετε τα μεγάλα ρίσκα, όμως στα οικονομικά θα δείτε ευχάριστες εξελίξεις ή ενίσχυση από παλιές σας επενδύσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το χαμόγελο επανέρχεται σταδιακά. Παρά την έκλειψη στις 3 που σας πιέζει για σημαντικές αποφάσεις, εσείς ανανεώνετε τα αποθέματα ενέργειάς σας. Θα διαπιστώσετε ότι η υπομονή και η λογική είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί σας, αντίθετα με την παρορμητικότητα που μπορεί να σας εκθέσει. Στα αισθηματικά, πολλοί θα ανανεώσετε τη σχέση σας, ενώ άλλοι θα επιλέξετε να αφήσετε οριστικά πίσω ό,τι σας ταλαιπώρησε. Οργανώστε τα οικονομικά σας τώρα, ώστε να έχετε ένα στέρεο στήριγμα στο άμεσο μέλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η έκλειψη Σελήνης επηρεάζει την επικοινωνία σας, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρεξηγήσεων με συγγενείς και γείτονες. Ενδέχεται να υπάρξουν ανατροπές σε ταξίδια ή σχέδια αλλαγών, ενώ και οι προσωπικές σας σχέσεις θα περάσουν από μια φάση έντασης. Φροντίστε την περιουσία σας και κρατήστε ισορροπίες στον επαγγελματικό χώρο. Σύντομα θα βρείτε τον τρόπο να βάλετε τα πράγματα σε τάξη. Το σημαντικότερο; Πολλοί από εσάς θα σταματήσετε να αισθάνεστε υπεύθυνοι για τους άλλους, απαλλάσσοντας τον εαυτό σας από περιττά βάρη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή σας, κρατώντας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει. Μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας, έχετε χρέος να αναδείξετε τα ταλέντα σας. Η έκλειψη στις 3 σάς βοηθά να κάνετε τους κατάλληλους ελιγμούς για να προσεγγίσετε τους στόχους σας. Κρατήστε τα σχέδιά σας μυστικά από άτομα που δεν εμπιστεύεστε. Στα αισθηματικά, αν μια σχέση δεν οδηγεί πουθενά, θυμηθείτε ότι ένα έντιμο τέλος είναι προτιμότερο από μια αδιέξοδη συνέχεια.

ΙΧΘΕΙΣ

Η έκλειψη Σελήνης στον άξονά σας δημιουργεί ένα πιεστικό κλίμα, αυξάνοντας τις δυσκολίες και περιορίζοντας την ευκολία των κινήσεών σας. Η ψυχολογία σας μπορεί να επιβαρυνθεί, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατηρήσετε την ψυχραιμία και τον ρεαλισμό σας. Αποφύγετε τις συναναστροφές με δύσπιστους ή δύσκολους ανθρώπους. Το πρώτο μισό του μήνα η ερωτική σας ζωή και τα οικονομικά σας μπορεί να παρουσιάσουν στασιμότητα ή αστάθεια, αλλά η οργάνωση και οι προσεκτικές κινήσεις θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα εμπόδια.