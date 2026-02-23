Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αστρονομικής μηχανικής θα είναι ορατό σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε Αμερική, Ασία και Ωκεανία, καθώς η σκιά της Γης θα περάσει πάνω από τον σεληνιακό δίσκο, προκαλώντας την εμφάνιση μιας εντυπωσιακής ολικής έκλειψης Σελήνης, γνωστής και ως «ματωμένο φεγγάρι».

Η ολική έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν η Γη παρεμβάλλεται μεταξύ του Ήλιου και της Σελήνης κατά τη φάση της πανσελήνου, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια. Το επόμενο τέτοιο φαινόμενο θα λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου, με την άνοδο της πανσελήνου που ονομάζεται «Φεγγάρι των Σκουληκιών», επειδή σηματοδοτεί την περίοδο όπου το έδαφος μαλακώνει και εμφανίζονται γαιοσκώληκες και προνύμφες εντόμων.

Το φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού»

Το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «ματωμένο φεγγάρι» οφείλεται στο γεγονός ότι η ατμόσφαιρα της Γης διασκορπίζει τα μικρότερα μήκη κύματος του μπλε φωτός, ενώ επιτρέπει στα μεγαλύτερα, κόκκινα μήκη κύματος να περάσουν σχεδόν ανεμπόδιστα. Το αποτέλεσμα αυτό, γνωστό ως σκέδαση Ράιλεϊ, είναι ο ίδιος λόγος που ο ουρανός αποκτά αποχρώσεις κόκκινου και πορτοκαλί κατά τη δύση του ήλιου.

Η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 58 λεπτά και θα είναι ορατή σε περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε τμήματα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Ωκεανίας, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ώρες παρατήρησης και ορατότητα

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 3:33 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (08:33 GMT) στις 3 Μαρτίου, όταν η εξωτερική σκιά της Γης, γνωστή ως πενάμπρα, θα αρχίσει να αγγίζει τη Σελήνη — ένα φαινόμενο σχεδόν ανεπαίσθητο με γυμνό μάτι. Στις 4:50 π.μ. (09:50 GMT), το πιο έντονο περίγραμμα της σκιάς θα αρχίσει να καλύπτει τον σεληνιακό δίσκο, έως ότου τον καταπιεί πλήρως στις 6:04 π.μ. (11:04 GMT), σηματοδοτώντας την έναρξη της ολικότητας.

Οι παρατηρητές στη Νέα Υόρκη θα δουν την αρχή της φάσης του «ματωμένου φεγγαριού» λίγο πριν η Σελήνη χαθεί κάτω από τον ορίζοντα, ενώ όσοι βρίσκονται στη Δυτική Ακτή —στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Ουάσιγκτον— θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ολόκληρη την έκλειψη, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως την αυγή. Οι ακριβείς ώρες θα διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Παρατήρηση και φωτογράφιση του φαινομένου

Όσοι θέλουν να απολαύσουν την καλύτερη δυνατή θέα του φαινομένου, θα χρειαστούν καθαρό ουρανό και ίσως τη βοήθεια τηλεσκοπίου ή κιαλιών. Για τους φίλους της φωτογραφίας, η ολική έκλειψη Σελήνης αποτελεί ιδανική ευκαιρία για εντυπωσιακές λήψεις του νυχτερινού ουρανού.

Η επερχόμενη ολική έκλειψη Σελήνης αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο θεαματικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς, προσφέροντας σε εκατομμύρια ανθρώπους την ευκαιρία να θαυμάσουν τη μαγεία του ουρανού και τη δύναμη της φύσης.