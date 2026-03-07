Προβλέψεις Σαββατοκύριακου για όλα τα ζώδια φέρνουν νέα δεδομένα σε σχέσεις, οικονομικά και συναισθηματικές ισορροπίες. Η επιρροή της Σελήνης και των πλανητών δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για ανανέωση.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Μια νέα εποχή ανοίγεται μπροστά σας με θετικές προοπτικές. Παρά τα σύννεφα που επιμένουν, η υπομονή σας θα ανταμειφθεί και η καλή μέρα δεν θα αργήσει να φανεί.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Ώρα για αναθεώρηση σχέσεων και επανασχεδιασμό στόχων. Ο Ποσειδώνας σάς ανοίγει δρόμους, ενώ φίλοι και οικογένεια προσφέρουν συναισθηματική στήριξη. Δείξτε εμπιστοσύνη στα αισθήματά τους.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Ήρθε η στιγμή να αφήσετε τα κόλπα και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας με σοβαρότητα. Οργανώστε τα οικονομικά σας και περιορίστε τις σπατάλες. Το ίδιο ισχύει και για τα συναισθηματικά σας ζητήματα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η διάθεσή σας αλλάζει, καθώς οι πιέσεις από οικογένεια και εργασία αυξάνονται. Δώστε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και φροντίστε για την ψυχική σας ισορροπία.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Χρειάζεστε ξεκούραση, σωματική και ψυχική. Μην αφήσετε το Σαββατοκύριακο να χαθεί σε εξαντλητικές ασχολίες. Διεκδικήστε τον ύπνο και τη χαλάρωση που σας αξίζει.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Ενδιαφέρουσες συναντήσεις και οι συμβουλές ενός ηλικιωμένου προσώπου θα σας καθοδηγήσουν. Η Σελήνη ενεργοποιεί τον 11ο οίκο σας· μείνετε ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες και επικοινωνία.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Εκκρεμότητες κλείνουν και οι συζητήσεις με σημαντικά πρόσωπα παίρνουν θετική τροπή. Ο Κρόνος σας ενισχύει και ένα μακρύ διάστημα ανασφάλειας φτάνει στο τέλος του.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Νομικά και οικογενειακά ζητήματα επιστρέφουν. Η Σελήνη στον 9ο οίκο σας ενισχύει την ανάγκη για ελευθερία. Ακούστε περισσότερο και μιλήστε λιγότερο για να βρείτε λύσεις.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οικονομικές εκκρεμότητες και ζητήματα ιδιοκτησίας απαιτούν ξεκαθάρισμα. Στον 8ο οίκο σας επικρατεί ένταση, αλλά με ψυχραιμία θα δείτε ότι τα προβλήματα δεν είναι ανυπέρβλητα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Μην απομονώνεστε. Με τη Σελήνη στον 7ο οίκο σας, δώστε σημασία στους ανθρώπους γύρω σας. Η αγάπη και η στήριξή τους θα σας ανταμείψουν πολλαπλά.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η δουλειά και τα συναισθηματικά σας ζητούν ισορροπία. Πατήστε γερά και στις δύο πλευρές χωρίς υπερβολές. Είστε ικανοί να διαχειριστείτε και τις πιο περίπλοκες καταστάσεις.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αν συμφιλιωθείτε με το δυνατό σας σημείο και συνεχίσετε να εμφανίζεστε ως ευάλωτοι, θα βρείτε ανθρώπους πρόθυμους να σας στηρίξουν. Προσέξτε μόνο να μην υπερβείτε τα όρια των άλλων.