Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν είχαν συνομιλίες στο Κίεβο, με επίκεντρο την προοπτική κοινής παραγωγής όπλων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία» και υπογράμμισε πως η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, στη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις, τις άδειες και τους πιθανούς όγκους παραγωγής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

