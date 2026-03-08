Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν είχαν συνομιλίες στο Κίεβο, με επίκεντρο την προοπτική κοινής παραγωγής όπλων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία» και υπογράμμισε πως η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, στη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις, τις άδειες και τους πιθανούς όγκους παραγωγής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government. I informed Rob Jetten @MinPres about the situation on the battlefield and about the Russian attacks… pic.twitter.com/ZlLP9DlqKJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026