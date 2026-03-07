Η στιγμή που 10χρονο κορίτσι δέχεται επίθεση από λιοντάρια ενώ τα τάιζε σε απαγορευμένη περιοχή ζωολογικού κήπου κάνει τον γύρο του κόσμου και σοκάρει. Το πρώτο λιοντάρι την άρπαξε από το πόδι μέσα από το κλουβί την στιγμή που του έδινε τροφή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο Shantou Zhongshan στο Γκουανγκντόνγκ της Κίνας όπως αναφέρει η New York Post. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στο διαδίκτυο το κοριτσάκι άρχισε να ουρλιάζει ενώ ένας εργαζόμενος την έπιασε και προσπάθησε απεγνωσμένα να την κρατήσει την στιγμή που ένα άλλο λιοντάρι προσπάθησε να την γραπώσει.

Μετά από μια μάχη 30 δευτερολέπτων κατάφερε να την απομακρύνει και να την σώσει.

Το κορίτσι ήταν πολύ νεαρό και δεν έπρεπε να βρίσκεται στην απαγορευμένη περιοχή στην οποία και ταίζουν τα λιοντάρια. Ο εργαζόμενος που την μετέφερε στο σημείο αυτό τέθηκε σε αναστολή, σύμφωνα με Μέσο Jam.Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και έγινε προπληπτικός εμβολιασμός κατά της λύσσας.

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε προσωρινά ενώ διενεργούνται έλεγχοι για τον τρόπο με τον οποίο ταίζουν τα… λιοντάρια

Το βίντεο ντοκουμέντο: