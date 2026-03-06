Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν ζωγραφισμένο ομοίωμα αντί για πραγματικό ιρανικό ελικόπτερο, σύμφωνα με διαδικτυακές συζητήσεις που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσίευση βίντεο από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στον επίσημο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα X, το οποίο φέρεται να δείχνει την καταστροφή ενός ελικοπτέρου Mi-17 στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν.

חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני: סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר pic.twitter.com/f6hg6FV5at — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στις 4 Μαρτίου, παρουσιάζει στιγμιότυπα από πλήγματα σε δύο τοποθεσίες στο Ιράν, με καταστροφές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κτίρια. Ωστόσο, πολλοί χρήστες επεσήμαναν ότι οι εικόνες δεν δείχνουν πραγματικό ελικόπτερο, αλλά μια ζωγραφισμένη απεικόνιση στο έδαφος.

«Γιατί να δημοσιεύσετε κάτι τέτοιο; Αν ήταν πραγματικό ελικόπτερο, τα φτερά δεν θα παρέμεναν ίδια μετά το χτύπημα. Χτυπήσατε μια ζωγραφιά», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος πρόσθεσε: «Το Ισραήλ είναι εξαιρετικό στο να βομβαρδίζει σχολεία γεμάτα παιδιά και ζωγραφιές με κιμωλία στο έδαφος».

Παράλληλα, άλλοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι η κίνηση του καπνού στο βίντεο αποδεικνύει πως πράγματι καταστράφηκε πραγματικός στρατιωτικός στόχος. Το γεγονός ότι ο IDF δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την αυθεντικότητα του υλικού.

Αμφιβολίες και αντιπαραθέσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, το Ιράν ενδέχεται να έχει παραπλανήσει τις ισραηλινές δυνάμεις δημιουργώντας ζωγραφισμένα ομοιώματα ελικοπτέρων στο έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, η ανάρτηση παραμένει προσβάσιμη στον επίσημο λογαριασμό των IDF.

Οι επικριτές σημειώνουν ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να κοστίσει εκατομμύρια δολάρια, καθώς κάθε ισραηλινός πύραυλος εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 3 εκατ. δολάρια, ενώ η δημιουργία ενός ομοιώματος θα απαιτούσε ελάχιστο κόστος.

Σε μία από τις σχετικές αναρτήσεις, χρήστες υποστήριξαν ότι οι IDF δεν χτύπησαν πραγματικό ελικόπτερο Mi-17, αλλά ένα δόλωμα. Ωστόσο, κάτω από την ίδια ανάρτηση εμφανίστηκε σημείωση κοινότητας που ανέφερε: «Η θερμική υπογραφή, συμπεριλαμβανομένων των ψυχρών σκιών, θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να αναπαραχθεί σε ζωγραφιά».