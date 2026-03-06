Σε ανακοίνωση για την υγεία του επί 30 ημέρες απεργού πείνας Α. Χαντζή στα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας, προχώρησε η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζονται εντεινόμενα σημεία ορθοστατικής υπότασης και ταχυκαρδίας κατά την έγερση.

Ο Απεργός πείνας έχει συνολικά απολέσει το 15,5% του αρχικού σωματικού του βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια με αιμωδίες άνω άκρων. Ευρήματα συμβατά με ασιτία.

Είναι σαφές ότι ο απεργός πείνας Α. Χαντζής, όντας στην 30η ημέρα απεργίας πείνας, εμφανίζει κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές, βρισκόμενος πλέον σε παρατεταμένη νηστεία. Παρουσιάζει αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό ρίσκο και διατρέχει κλιμακούμενο κίνδυνο επιπλοκών και αρρυθμιών.

Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της Κοινότητας

Κατειλημμένων Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας και είναι τα ακόλουθα:

ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.” ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! – ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ!

Ο απεργός πείνας Α. Χαντζής δηλώνει ότι δε σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου τα ανωτέρω αιτήματα ικανοποιηθούν.

Είναι ευθύνη των αρμόδιων φορέων να ικανοποιήσουν άμεσα τα αιτήματα δεδομένης της διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας του απεργού πείνας.

Ομάδα αλληλέγγυων γιατρών

Δομή Υγείας της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας».