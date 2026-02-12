Για έβδομη μέρα συνεχίζεται η απεργία πείνας από μέλος της κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αντιδρώντας στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών εντός του α’ τριμήνου του 2026, οι οποίες αφορούν την «αποκατάσταση τεσσάρων από τις οκτώ πολυκατοικίες» των Προσφυγικών, με πόρους ύψους 15 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Η θέση της Κοινότητας και η απεργία πείνας

Απέναντι σε αυτόν τον σχεδιασμό, η κοινότητα που δραστηριοποιείται στα κτίρια προτάσσει τη δική της κοινωνική λειτουργία και ζητά την ακύρωση του έργου. Ο Αριστοτέλης Χαντζής, μέλος και κάτοικος των Προσφυγικών, ανακοίνωσε την έναρξη απεργίας πείνας στις 5/2 χαρακτηρίζοντάς την ως αναγκαίο μέσο για την ανάδειξη ενός συλλογικού αγώνα.

«Προχωράω σε απεργία πείνας μέχρι θανάτου, με ύψιστο σεβασμό προς τη ζωή, αναγνωρίζοντας σε αυτήν την ενέργεια ένα μέσο αγώνα που στόχο έχει τη διατήρηση των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας ως κοινωνικές κατοικίες και ως δομή αλληλεγγύης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ως μια οργανωμένη κοινότητα αγώνα» είχε αναφέρει στην τοποθέτησή του.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους εκεί έχει αποτρέψει την κατάρρευση των κτιρίων. «Η κοινότητα των Προσφυγικών γεννήθηκε την περίοδο του 2010. Μια περίοδο που η ελλαδική κοινωνία βρισκόταν διαρκώς στον δρόμο σε συνελεύσεις σε πλατείες και σε δομές αλληλεγγύης, προσπαθώντας να βρει μια λύση ζωής απέναντι στην μπότα του καθεστώτος των Μνημονίων» υπογράμμισε και προσέθεσε ότι «αν δεν υπήρχε η κοινότητα να φροντίζει τα κτήρια των Προσφυγικών όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαν γκρεμιστεί προ πολλού».

Συγκεκριμένα, τα αιτήματα που θέτει η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών είναι:

• Άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.

• Παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους.

• Εγγυήσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων από την ΑΜΚΕ της κοινότητας με δική της χρηματοδότηση.