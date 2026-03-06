Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα βρουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση όχι απλώς προσυμπληρωμένη αλλά ήδη εκκαθαρισμένη και έτοιμη για υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή, να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και, εφόσον δεν εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις, να πατήσουν το κουμπί της οριστικής υποβολής της δήλωσης.

Ακόμη και όσοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση και την αυτόματη υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων μετά το Πάσχα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί η δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 4% για όσους προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η πλατφόρμα για τις φετινές δηλώσεις αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026, οπότε και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες για έλεγχο και αποστολή. Παρά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η φορολογική διοίκηση καλεί τους πολίτες να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στο έντυπο, προκειμένου να διορθωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή ελλείψεις πριν από την οριστική υποβολή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Τα στοιχεία του Ε1, του βασικού εντύπου, της φορολογικής δήλωσης θα προσυμπληρωθούν με βάση τα αρχεία που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω email.

Στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

1. Σε κοινές δηλώσεις συζύγων, εφόσον δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή.

2. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσει λάθη.

3. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

4. Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου 2026.

5. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ.

6. Διορθώσεις μετά την εκκαθάριση γίνονται μόνο μέσω τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Τα SOS που κοστίζουν

Επίσης, κρίσιμα σημεία ελέγχου αποτελούν:

Το ύψος του εισοδήματος που έχει προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν αποστείλει οι φορείς.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, Ι.Χ. και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν στις φετινές φορο-δηλώσεις ότι τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί».

Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα, που μειώνουν τον φόρο από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό τους.