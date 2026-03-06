Πρόκειται για το καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα των τελευταίων έξι ετών, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνολική εμπορική δυναμική της μάρκας, η οποία την ίδια χρονιά κατέκτησε την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η ισχυρή αυτή εμπορική πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο βιομηχανικής απόδοσης. Παράλληλα με τα οχήματα, η Skoda Auto παρήγαγε περισσότερα από 329.000 συστήματα μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, πάνω από 1.030.000 κιβώτια ταχυτήτων και περισσότερους από 500.000 κινητήρες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της δικής της γκάμας όσο και άλλων brands του Ομίλου Volkswagen.