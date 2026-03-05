Μήνυμα κατά της πολεμικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας Αμερικανός πρώην πεζοναύτης, λίγο πριν από περιστατικό διαμαρτυρίας στο κτίριο του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ο Μπράιαν ΜακΓκίνις (Brian McGinnis) εμφανίζεται στην Ουάσινγκτον και δηλώνει ότι βρίσκεται εκεί για να ζητήσει απαντήσεις από τη Γερουσία σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ σε πολεμικές επιχειρήσεις.

«Βρίσκομαι εδώ στην Ουάσινγκτον για να απευθυνθώ στη Γερουσία και να τους ρωτήσω γιατί σκοπεύουν να στείλουν άνδρες και γυναίκες σε επικίνδυνες αποστολές, όταν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει παγκόσμιος πόλεμος», αναφέρει στο μήνυμά του.

Παράλληλα, καλεί όσους αισθάνονται «απογοητευμένοι και προδομένοι» από την κυβέρνηση να ενωθούν, ζητώντας – όπως λέει – «λογοδοσία για αυτή την προδοσία».

Το βίντεο του ΜακΓκίνις αναρτήθηκε λίγες ώρες πριν από το περιστατικό διαμαρτυρίας που σημειώθηκε στο Καπιτώλιο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για τα κίνητρα και τις συνθήκες της ενέργειας.

Πηγή: Reuters