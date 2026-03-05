Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι τα στενά του Ορμούζ – μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, όπου η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί μετά την έναρξη του πολέμου – παραμένουν κλειστά μόνο για πλοία που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ευρώπη και άλλους δυτικούς συμμάχους.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και αποφάσεων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ», ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι αν εντοπιστούν πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ευρώπη «και στους υποστηρικτές τους», «θα δεχθούν σίγουρα πλήγμα».

Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από το περασμένο Σάββατο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν κοινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν, γεγονός που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αύξησε τους φόβους για αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.