Ενώπιον μεγάλης αύξησης τιμών, παρόμοια με αυτή που είναι καταγραφεί στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία, βρίσκεται η Ευρώπη ειδικά για τα νοικοκυριά.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent παρουσιάζουν σήμερα νέα αύξηση 3,5% φτάνοντας στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην ήπειρο άνοιξαν σήμερα αυξημένες κατά 10%. Έχουν φτάσει πλέον τα 53,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 32 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα στις 27 Φεβρουαρίου. Οι τιμές του χρυσού είναι σήμερα αυξημένες κατά 0,4% φτάνοντας στα 5.162 δολάρια η ουγγιά. Το δολάριο συνέχισε την ανοδική του πορεία, με το ευρώ να υποχωρεί 0,3% έναντι του αμερικανικού νομίσματος και την ισοτιμία να φτάνει τα 1,16 δολάρια από 1,18 δολάρια που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αναταραχές εξακολουθούν να καταγράφονται και στα χρηματιστήρια, από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπου μετά τη χθεσινή ανάκαμψη οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις του πολέμου.

Άνοδος και σε λιγνίτη

Με τα προβλήματα στη διακίνηση φυσικού αερίου από το Ομάν πολλές χώρες έχουν στραφεί προς το λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του καυσίμου πάνω από τα 119 δολάρια ο τόνος που είναι τα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο αποτελούν υποκατάστατα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν οι τιμές του φυσικού αερίου γίνονται πολύ υψηλές ή απειλούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας συχνά στρέφονται στον άνθρακα. Οι αγορές φυσικού αερίου έχουν μειωθεί σημαντικά από τη σύγκρουση στο Ιράν. Το Κατάρ, το οποίο διακινεί περίπου το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του. Και τα πλοία γεμάτα LNG εμποδίζονται επί του παρόντος να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, την πλωτή οδό από τον Περσικό Κόλπο που επιτρέπει στους εξαγωγείς της Μέσης Ανατολής να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στην Ασία.

Φόβοι για αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω λιπασμάτων

Η σύγκρουση στο Ιράν πλήττει την παραγωγή και τις εξαγωγές λιπασμάτων στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας τις παγκόσμιες προμήθειες και αυξάνοντας τους φόβους για υψηλότερες τιμές τροφίμων, προειδοποίησαν στελέχη και αναλυτές του κλάδου μιλώντας στους Financial Times.

Η Μέση Ανατολή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο, ενώ τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη ναυτιλιακή οδός για τις εξαγωγές. Περίπου το 35% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας διέρχεται από την πλωτή οδό, σύμφωνα με στοιχεία της CRU. Η ουρία χαρακτηρίζεται ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αζωτούχο λίπασμα, το οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιείται περίπου για το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι επίσης σημαντικά για το 45% των παγκόσμιων εξαγωγών θείου, βασικό συστατικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, καθώς και σημαντικούς όγκους αμμωνίας, επίσης βασικό συστατικό για τα αζωτούχα λιπάσματα, έδειχναν στοιχεία των FT.

Ράλι στα αεροπορικά καύσιμα

Πιο ακριβά ετοιμάζονται να γίνουν επίσης τα ταξίδια με αεροπλάνο. Η έκρηξη των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών στην Ασία αποτελεί πρώιμη ένδειξη ότι ο οικονομικός πόνος του πολέμου στη Μέση Ανατολή πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για τους καταναλωτές, σχολίαζε το Reuters.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στο εμπορικό κέντρο της Ασίας, τη Σιγκαπούρη, εκτοξεύτηκαν κατά 72% στα 225,44 δολάρια το βαρέλι χθες Τετάρτη. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό, εν μέσω ανησυχιών για τις μελλοντικές προμήθειες, δεδομένης της διακοπής διακίνησης περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ.