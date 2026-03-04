Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και να στραφεί σε πιο «υποσχόμενες» αγορές.

«Αυτό δεν είναι απόφαση, είναι σε αυτή την περίπτωση, αυτό που λέγεται σκέψη στα δυνατά. Θα δώσω σίγουρα εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί πάνω σε αυτό το ζήτημα μαζί με τις εταιρείες μας», δήλωσε. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την επίθεση σε ρωσικό πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα ως «τρομοκρατική ενέργεια». «Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο», ανέφερε σε συνομιλία του με τον συνεργάτη του πρακτορείου Vesti, Πάβελ Ζαρούμπιν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι ρωσικό δεξαμενόπλοιο φυσικού αερίου δέχθηκε επίθεση στη Μεσόγειο από μη επανδρωμένα ουκρανικά σκάφη κοντά στα χωρικά ύδατα της Μάλτας. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποίησε ναυτικά drones για να επιτεθεί στο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ανοιχτά της Λιβύης, γεγονός που οδήγησε στη βύθισή του.

Η λιβυκή λιμενική αρχή ανέφερε ότι το πλοίο βυθίστηκε έπειτα από «αιφνίδιες εκρήξεις» βόρεια του λιμανιού της Σύρτης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz υπέστη εκρήξεις και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, που τελικά προκάλεσε την πλήρη βύθισή του. Το ναυάγιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, εντός της λιβυκής ζώνης έρευνας και διάσωσης, περίπου 130 ναυτικά μίλια βόρεια της Σύρτης.

BREAKING: A Russian ship, Arctic Metagaz, carrying gas was sunk off the coast of Libya by an unknown attacker. All 30 crew members were rescued. The tanker was under US and UK sanctions as part of Russia’s so-called “shadow fleet.” pic.twitter.com/zLh5c312LC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2026

Κατηγορίες της Μόσχας και διεθνείς αντιδράσεις

Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από την λιβυκή ακτή με ουκρανικά ναυτικά drones. Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πράξη διεθνούς τρομοκρατίας και θαλάσσιας πειρατείας», κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης, ότι το πλοίο ήταν φορτωμένο και ταξίδευε από το βόρειο ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και οι 30 ναυτικοί, Ρώσοι υπήκοοι, διασώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Μάλτας και της Ρωσίας. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Αντίκτυπος στις αγορές και αντιδράσεις χωρών

Η επίθεση αυξάνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, που ήδη δοκιμάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης διευκρίνισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μούρμανσκ προς το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου διέψευσε επίσης οποιαδήποτε σχέση με το ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά των λιβυκών ακτών.